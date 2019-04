Jakubiak ostro odpowiada Brudzińskiemu! „Panie Brudziński, niech Pan mówi za siebie, że Żyd jest pańskim bratem” [VIDEO]

Poseł Marek Jakubiak, jeden z liderów Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy i Federacji dla Rzeczypospolitej był gościem telewizji wRealu24. Tam odpowiedział na słowa Joachima Brudzińskiego, który panicznie zareagował na wydarzenia w Pruchniku.

Przypomnijmy, że w Święta Wielkanocne wybuchła afera związana z tym, że w jednej małej miejscowości na Podkarpaciu przypomniano sobie o starym zwyczaju, w ramach którego uderzano w kukłę Judasza – jako symbolu zdrajcy. Oczywiście od razu podniosły się głosy o odradzającym się w Polsce antysemityzmie.

– Tak jak Churchill powiedział: Nie ma przyjaźni międzynarodowych. Są interesy, tak jak w polityce nie ma przyjaźni, tam też nie ma. Więc o jakich przyjaźniach Polsko-Izraelskich mówimy? Panie Brudziński, niech Pan mówi za siebie, że Żyd jest pańskim bratem – mówił Jakubiak.

– Żyd nigdy nie powie, że Pan jest jego bratem, my jesteśmy goje… I mu zacytowałem artykuł jednego z rabinów, wykładnię żydowskiego poglądu. Proszę Pana my jesteśmy jak konie pociągowe, my mamy ten wóz Żydowski ciągnąć – dodawał.

– Tak jest napisane w tym artykule (…) jak Żydzi postrzegają gojów. Szczerze powiedziawszy oni wychodzą z tego założenia, że oni są narodem wybranym, a reszta tak się kręci między nogami, tylko oni są najmądrzejszy, oni są najprzebieglejszy, oni mają pieniądze, oni będą rządzili, dlatego że zdominowali światową finansjerę – podsumował poseł.