Kowalski do spółki z TVP Info atakują Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Padają absurdalne zarzuty

Marian Kowalski, komentując na Twitterze program TVP Info, po raz kolejny postanowił zaatakować Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Tym razem zrobił to w tak „zaskakujący” sposób, że nawet nie wiadomo jak to skomentować.

Przypomnijmy, że portal wpolityce.pl nie mogła pozostawić bez echa ujawnienia powiązań PiS z Fundacją Otwarty Dialog. Propartyjny portal postanowił znowu odgrzać zdementowanego już fakenewsa z Osadczym i w tonie sensacji dodać do niego powiązanie z Kozłowską.

W czwartek na konferencji prasowej w Sejmie przedstawiciele Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy ujawnili powiązania PiS z Fundacją Otwarty Dialog. Politycy tej formacji ostro krytykowali ją i zarzucali niemalże zdradę stanu politykom PO za to, że w ogóle znają Ludmiłę Kozłowską.

– Fakt, który chcemy przedstawić, który opinia publiczna powinna znać, to, że politycy PiS, także ci pełniący obecnie najważniejsze funkcje w państwie (…) lobbowali za głównym sponsorem Fundacji Otwarty Dialog – podkreślał lider Konfederacji w Warszawie.

Krzysztof Bosak przedstawił interpelację posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie m.in. Muchtara Abliazowa, „postrzeganego jako kazachski oligarcha, który jest głównym sponsorem Fundacji Otwarty Dialog”.

– To ten człowiek ma być m.in. dowodem na związki Fundacji Otwarty Dialog z Kremlem, z Putinem – mówił wiceszef Ruchu Narodowego.

– Prawda jest taka, że współpracowali z nią (Fundacją Otwarty Dialog) i politycy Platformy i politycy PiS-u. To politycy Platformy dali Fundacji Otwarty Dialog najbardziej prestiżowy lokal w centrum Warszawy na rogu ulicy Nowy Świat i Świętokrzyskiej. To politycy PiS-u w Parlamencie Europejskim lobbowali na rzecz, obstawali, bronili, zadawali pytania w sprawie głównego sponsora Fundacji Otwarty Dialog – podkreślał Bosak.

Na tę informację już dzisiaj postanowił odpowiedzieć wspierający PiS portal wpolityce.pl braci Karnowskich. – Konfederacja atakuje PiS ws. Fundacji Otwarty Dialog, a tymczasem to jej kandydat był promotorem Kozłowskiej – czytamy w tytule. Jak zapewnia redakcja, portal „dotarł do zdjęcia, na którym historyk ukraińskiego pochodzenia prof. Włodzimierz Osadczy, startujący z trzeciego miejsca listy Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w województwie lubelskim, pozuje do wspólnego zdjęcia właśnie z szefową Fundacji Otwarty Dialog Ludmiłą Kozłowską”.

Jak się okazuje, zdjęcie pochodzi z… Facebooka. Zaraz potem autorzy z rozbrajającą szczerością przyznają, że „fotografia nie powinna wzbudzać zdziwienia – w końcu to Osadczy był promotorem pracy doktorskiej Kozłowskiej”. Dziś z kolei uderzono w Konfederację w programie „Woronicza 17”, który prowadzi Michał Rachoń.

Na pasku w TVP Info mogliśmy przeczytać „Portal Niezalezna.pl: Włodzimierz Osadczy z Konfederacji współpracował z Ludmiłą Kozłowską”. Program na Twitterze postanowił skomentować także niedawny ekspert TVP Info – Marian Kowalski. – Nowy pomysł Konfederatów to sprowadzenia wojsk chińskich do Polski #Woronicza17 – napisał na Twittrze. Nie wiadomo nawet jak skomentować tak absurdalne zarzuty wobec Konfederacji.