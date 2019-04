Kuba Wojewódzki je banana i komentuje protest. Kuriozalne zachowanie „Króla TVN” [ZDJĘCIE DLA OSÓB O MOCNYCH NERWACH]

W związku z decyzją o usunięciu wystawy zdjęć kobiet jedzącej w dwuznaczny sposób banana, w mediach społecznościowych powstała akcja „jedzenia bananów”. W związku z tym antyPiS-owskie elity III RP fotografują się z bananem. Teraz do tego grona dołączył Kuba Wojewódzki.

Przypomnijmy, że zdjęcia i nagranie wideo z objadania się i opluwania kazał zdjąć dyrektor placówki Jerzy Miziołek. W sprawie tych niezwykłych dzieł podobno interweniować miał wicepremier Gliński, któremu jedzenie banana skojarzyło się z seksem oralnym.

Przeciwnicy PiS-u, a także wielbiciele sztuki nowoczesnej (taka tam nowomowa, by określić coś co ze sztuką nie ma wiele wspólnego) i postępującego postępu, skrzykują się w mediach społecznościowych, by jeść banany przed Muzeum Narodowym.

Póki co dzielą się jednak zdjęciami w sieci, na Facebooku, Twitterze czy Instagramie i w sumie nie ma im się co dziwić, w końcu komu chciałoby się protestować w sprawie wydumanego problemu w taką pogodę. Wydumanego, bo jedynie w socjalizmie, gdzie istnieją muzea państwowe może powstać taki problem.

W normalnym kraju, gdzie muzea miałyby o konkurować o odwiedzających, a nie głowić się nad tym jak dostać kolejną dotację, taka sztuka nie miałaby racji bytu i po prostu szybko, by zaprzestano jej robienia. Tymczasem cenzorzy z PiS-u, specjalnie bądź nie, ale po prostu robią reklamę owej wystawie.

Natomiast z konserwatywno-liberalnego punktu widzenia, jeżeli uznajemy, że wartości konserwatywne są lepsze od postępowych, oraz przyjmujemy na podstawie doświadczeń, że na wolnym rynku wygrywają rzeczy/usługi lepsze, to naturalną kolejnością takiego stanu rzeczy, jest uznanie, że na wolnym rynku postępacka sztuka nie będzie miała racji bytu.

Póki co trwa jednak jałowy spór o to, co wolno pokazywać a czego nie. W spór ten zaangażował się także Kuba Wojewódzki. – Sztuka została wymyślona właśnie po to, aby naruszać granice, eksperymentować, budzić. Grzeczna sztuka staje się kiczem. Dworskim popierdywaniem – napisał samozwańczy „Król TVN”.

Tak jak ostrzegaliśmy, zdjęcie jedynie dla osób o mocnych nerwach… Fani komentują różnie. – Zero mięśni – pisze np. Henry Sock. – Akcje bananów pójdą w górę – dodaje weeklytm. – Przepraszam, że zapytam. Tatuaż z czipsów? – śmieje się leonpietrzak.