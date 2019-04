Morawiecki ucz się, jak to się robi! Rumunia obniżyła podatki. Teraz ich gospodarka gna jak szalona

– Najwyższy wzrost gospodarczy w UE – tak można skomentować gospodarkę Rumunii. A wszystko to za sprawą radykalnej obniżki podatków, o czym przypomina na Facebooku Fundacja Kisiela.

– Od 2015 roku Rumunia zlikwidowała ponad 100 różnych podatków i opłat! Obniżyli PIT z 16% do 10%. Obniżyli podstawową stawkę VAT z 24% do 20%, a VAT na żywność do 9%. 8-krotnie podwyższyli kwotę wolną od podatku, wynosi teraz ok. 23 tysiące złotych. Efekt? Najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej! – czytamy na profilu Fundacji Kisiela.

W dalszej kolejności wymieniono, co stało się z gospodarką Rumunii od czasu wprowadzenia tych zmian:

– 6,9% wzrost PKB w 2017 roku (najwyższy w UE, w III kwartale nawet 8,8% (PKB Rumunii rosło szybciej od chińskiego) ;

– 10,3% wzrost konsumpcja gospodarstw domowych ;

– stosunek długu publicznego do PKB zmalał z 37,6% do 35,2% (w Polsce 52% dla porównania) ;

– wskutek dobrych danych gospodarczych, rumuńskie Ministerstwo Finansów zmieniło prognozę wzrostu PKB w roku 2018 z 5,5% do 6,1% (wzrosły również prognozy Banku Światowego – z 3,7% do 4,5%) ;

– w 2018, wg prognoz MF, konsumpcja gospodarstw domowych ma wzrosnąć o ponad 6% ;

– w styczniu 2018 Rumunia zanotowała najniższe bezrobocie od 25 lat: 3,99%.

A w Polsce cały czas jak w lesie. Zamiast obniżki podatków, ponad dwadzieścia podniesionych przez PiS tylko w tej kadencji. Do tego dochodzi zwiększanie uprawnień fiskusa, a polityka przyjazna przedsiębiorcom prowadzona jest chyba jedynie w słynnej „Konstytucji Biznesu”.