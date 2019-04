Mrożąca krew w żyłach wizja jasnowidza Jackowskiego. PiS może doprowadzić Polskę do zguby. Wojna na jesieni [VIDEO]

Jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jaskowski specjalnie dla widzów swojego youtubowego kanału przedstawił wizję na najbliższe miesiące. Nie ma dobrych wiadomości. Głupie działania PiS mogą wciągnąć nasz kraj w wojnę.

Krzysztof Jackowski przedstawił dość spójną i logiczną wizję naszej politycznej przyszłości. Jasnowidz twierdzi, że wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego nie będą zadowalające dla Prawa i Sprawiedliwości.

Jackowski nie twierdzi, że PiS te wybory przegra, ale, że wynik nie będzie tak dobry jak się rządzący spodziewają. PiS poczuje się zagrożony. Jasnowidz tego nie powiedział, ale prawdopodobnie Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy uzyska bardzo dobry wynik i to spowoduje dalsze, paniczne działania PiS – na co wskazuje dalsza część wizji.

Jackowski twierdzi, że w związku z wynikiem wyborów do PE PiS zacznie szukać poparcia społecznego i zadeklaruje oficjalnie, że żadnych roszczeń żydowskich nie będzie płacił. Odwołają to, co teraz robią za plecami Polaków, czyli dogadują się ze środowiskami żydowskimi i Amerykanami.

Taki ruch PiSu spowoduje gwałtowną reakcję USA i Izraela. Stosunki Polski z tymi państwami bardzo się pogorszą.

jak wiemy PiS dla utrzymania władzy zrobi wszystko, więc taki ruch jest całkiem prawdopodobny. Oczywiście będzie to działanie pod publiczkę, aby zdobyć głosy zwolenników Konfederacji.

Czy będzie to uzgodnione z najwyższymi władzami Izraela i USA? Nie wiadomo, ale nie jest to wykluczone. Jackowski powiedział, że USA pokażą nam swoją siłę i będą mocno naciskali żebyśmy roszczenia zapłacili. Ale możliwy jest także scenariusz spiskowy, czyli oficjalnie się kłócimy, ale kiedy PiS znów wygra wybory, to wracamy do dobrych stosunków, co oczywiście wiąże się z obrabowaniem Polski.

Co ciekawe jasnowidz twierdzi, że na jesieni nastąpi gwałtowny zwrot. PiS obieca USA i Izraelowi czyny udział naszego kraju w militarnych działaniach, konfrontacji zbrojnej z kimś! Czyli rząd PiSu zadeklaruje udział w wojnie.

Krzysztof Jackowski nie mówi jaki to będzie konflikt, ale jasno stwierdził, że rząd PiSu zadeklaruje swój militarny udział w tej rozróbie. Po tej deklaracji w Polsce pojawią się wielkie niepokoje.

Jackowski nie chciał typować żadnych państw, które wezmą udział w tym konflikcie, ale wskazał ogólnie na Bliski Wschód.

Jak to się skończy? Tego Jackowski nie dopowiedział, zostawiając sobie pole na dalsze wizje. Ale deklaracja udziału w jakiejkolwiek wojnie to najgorsze, co może nam się przytrafić.