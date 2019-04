Nie tylko Alfie Evans. Inne głośne przypadki śmierci dzieci. Poseł z Wielkiej Brytanii: „Ma miejsce niebezpieczny trend”

Alfie Evans odszedł równo rok temu o godzinie 3:30 czasu polskiego. Do rodziny chłopca płynęły kondolencje z całego świata. W tym również ze strony rodziców, których pociechy również walczyły o życie na oczach całego świata.

Hołd małemu Alfiemu złożyła matka zmarłego w ubiegłym roku Bradely’a Lowery’ego, Gemma. Chłopiec zmagał się z neuroblastomią. Jego historia poruszyła Brytyjczyków.

Jako że Bradley był wielkim fanem drużyny Sunderland, piłkarze natychmiast ruszyli z odzewem. Świat obiegła jego fotografia z idolem, Jermainem Defoe, który nie krył łez gdy został zapytany o młodego fana. Bradley odszedł w wieku 6 lat otoczony najbliższymi.

Posyłam swoją miłość rodzicom Alfiego. Zrobili wszystko co mogli dla swojego chłopczyka. Spoczywaj w pokoju kochanie. Leć wysoko z aniołami i pobaw się z moim synkiem – napisała Gemma Lowery na profilu Bradley Lowery Foundation na Facebooku.

Oświadczenie w sprawie wydali także rodzice zmarłego Charliego Garda. Malec cierpiał na niezwykle rzadką chorobę genetyczną. Rodzina niespełna 11 miesięcznego chłopczyka także wdała się w konflikt z personelem szpitala Great Ormond Street Hospital w kwestii dalszej opieki nad chorym dzieckiem.

Sprawą zainteresował się m.in prezydent Trump. Niestety, podobnie jak w przypadku Afliego, po wielomieisięcznych bataliach sądowych, nakazano odłączyć dziecko od aparatury. Maleńki Charlie zmarł w hospicjum tydzień przed swoimi pierwszymi urodzinami.

Rodzina zwróciła uwagę na to, iż problem może stanowić prawo panujące w Zjednoczonym Królestwie, które nie tworzy gruntu na którym zarówno władze jak i rodzice mogą działać wspólnie na rzecz dobra dziecka.

Dla tych, którzy nie byli w takiej sytuacji, niemożliwe jest zrozumienie bólu, przez który przechodzą Tom i Kate. Kiedy walczyliśmy o to, aby nasz syn, Charlie Gard, otrzymał szansę na wypróbowanie leczenia, które mogłoby poprawić jego jakość życia, zdaliśmy sobie sprawę, że takie przypadki będą miały miejsce, dopóki prawo nie zostanie zmienione. Od czasu odejścia Charliego w lipcu zeszłego roku pracowaliśmy z konsultantami pediatrycznymi, etykami, starszymi prawnikami, brytyjskimi politykami i innymi rodzicami, którzy ucierpieli w podobnych sytuacjach, jak my, próbując zaproponować prawo, które zapobiegnie bolesnym i długotrwałym konfliktom między rodzicami a lekarzami. Nazywaliśmy to „prawem Charliego”.

Wtóruje im były poseł UKIP, Steven Woolfe, który w trakcie kampanii podkreślił, iż „ma miejsce niebezpieczny trend polegający na pozbawianiu rodziców prawa do decydowania o opiece lekarskiej ich dzieci”.

We are sad to hear of the passing of Bradley Lowery, whose bravery touched the hearts of football fans around the world.#OneBradleyLowery pic.twitter.com/ACGP8oGUGT

— Premier League (@premierleague) July 7, 2017