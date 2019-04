Odrażające „znalezisko” w kurczaku z McDonald’s! [FOTO]

W czasach social media ciężko ukryć coś, co z pewnością woleliby zataić giganci spożywczy. Co raz w sieci pojawiają się nagrania żywności, która z całą pewnością nie powinna trafić do klientów.

Oburzenie w sieci wywołało nagranie oraz zdjęcia udostępnione przez matkę, której córka… zakrztusiła się obrośniętymi piórami znajdującymi się na gotowym kawałku kurczaka z McDonald’s! Do zdarzenia doszło w Chinach.

Jak informuje „Mirror”, kobieta wróciła do lokalu, złożyła skargę i zgłosiła sprawę do instytucji zajmujących się kontrolą żywności.

Kierownik restauracji McDonald’s zaoferował Chince 10-krotną wartość posiłku, 300 juanów w kuponach na jedzenie oraz gotówce.

Matka przekonuje, że jej córka ma teraz odruch wymiotny kiedy tylko sięga po jedzenie. Chinka zrobiła zdjęcia i nagrała film dostępny w aplikacji Weibo. Sieć przeprosiła już za zaistniałą sytuację oraz zapewniła, że będzie wszczęte wewnętrzne śledztwo.

Źródło: Mirror, Weibo