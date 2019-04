„Popis” Mieszkowskiego. Poseł Nowoczesnej groził dziennikarce zwolnieniem z pracy w programie na żywo! [WIDEO]

Co do wiarygodności i obiektywności Telewizji Publicznej powiedziano już chyba wszystko, ale to co zrobił poseł Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski w programie na żywo, wykracza poza ramy przyzwoitości.

Kiedy parlamentarzysta doszedł do głosu w studiu TVP 1, a następnie TVP Info, stanowczo krytykował formę programu oraz jej przekaz. Zdaniem polityka, to „kompromitacja telewizji publicznej”.

Chwilę później nie było już miejsca na uprzejmości. „Proszę konfrontować stanowiska, proszę pokazać pluralistyczny światopogląd naszej demokracji, a nie jedno stanowisko, jedną perspektywę. To jest po prostu niedopuszczalne. To jest amatorska telewizja” – mówił poseł Nowoczesnej.

Holecka przekonywała, że przecież według zasad pluralizmu, poseł Mieszkowski został zaproszony do programu jako głos opozycji.

„Pani została szefową „Wiadomości”. Ja bym panią natychmiast zwolnił” – powiedział poseł.

„Jak będzie pan miał okazję, to pan to zrobi” – odpowiedziała.

