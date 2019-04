Rosyjski samolot podglądał ściśle tajne amerykańskie instalacje nuklearne [VIDEO]

Rosyjski samolot rozpoznawczy Tu-214 ON zakończył loty nad terytorium USA. Rosjanie fotografowali między innymi ściśle tajne amerykańskie instalacje nuklearne i bazy wojskowe.

Loty rozpoczęły się 22 kwietnia i zakończyły wczoraj. Odbywały się na mocy postanowień Traktatu o otwartych przestworzach (Treaty on Open Skies) z 1992 roku. Umożliwia on wykonywanie lotów obserwacyjnych po ustalonych każdorazowo między stronami trasach.

Były to pierwsze loty nad USA specjalnie przeznaczonego do tego celu rosyjskiego samolotu Tu-214 ON, który dopiero niedawno uzyskał certyfikację do ich wykonywania.

Na pokładzie samolotu, prócz rosyjskiej załogi, znajdowali się także amerykańscy specjaliści, którzy kontrolowali czy loty wykonywane są zgodnie z ustalonymi w traktacie zasadami.

Rosyjski samolot dokonał przelotów nad szeregiem ważnych amerykańskich instalacji wojskowych. Rosjanie fotografowali między innymi bazę U.S. Army w Fort Riley, bazę lotniczą U.S. Air Force’s McConnell Air Force Base, zlokalizowane w Kansas, bazę lotniczą Vance Air Force Base w Oklahomie, a także bazy lotnicze Sheppard Air Force Base i Dyess Air Force Base w Teksasie.

Tu-214 ON przeleciał także nad bazą US Army w Fort Bliss. Około 1500 żołnierzy ze stacjonującej tam 1 Dywizji Pancernej przebywa obecnie w Polsce. Przybyli do nas w marcu w ramach operacji Dynamic Force Employment, czyli tak zwanego alarmowego przerzutu wojsk. Amerykanie nie ćwiczyli podobnych operacji od czasów zakończenia Zimnej Wojny.

Rosjanie latali też nad poligonem White Sands Missile Range w Nowym Meksyku. Przeprowadza się tam testy różnego rodzaju broni. Często są to ściśle tajne projekty związane między innymi z bronią wysokoenergetyczną (np: laserami bojowymi).

Tu-214 ON pojawił się także nad bazą lotniczą Air Force’s Kirtland gdzie znajdują się zakłady Sandia National Laboratories oraz Centrum Broni Nuklearnej USAF, które są czołowymi placówkami zajmującymi się rozwojem tej broni w Stanach Zjednoczonych.

Rosyjski samolot skontrolował też instalacje w słynnym Los Alamos National Laboratory. Laboratorium powstało w 1942 jako ośrodek badań jądrowych, w ramach realizacji Projektu Manhattan. Podczas II wojny światowej prowadzono w nim pod kierunkiem J. Roberta Oppenheimera prace nad konstrukcją amerykańskiej bomby atomowej, zaś po II wojnie światowej nad konstrukcją bomb wodorowych.

Ostatnią instalacją jaką skontrolowali Rosjanie był składy broni chemicznej Army’s Pueblo Chemical Depot. Znajdujący się tam Chemical Materials Activity zajmuje się likwidacją amerykańskiego arsenału chemicznego.

Jest to druga seria lotów Rosjan nad terytorium USA w tym roku. Poprzednia miała miejsce w marcu, a Rosjanie latali między innymi w okolicach słynnej Strefy 51 czyli bazy Air Force Flight Test Center.

Rosjanie wykonywali podobne loty tym samym czasie także nad Polską. Wykorzystywali do tego samolot An-30B, który pokonał 1400 km po ustalonych wcześniej trasach.

Amerykanie przeprowadzili podobne loty nad terytorium Rosji w lutym 2019 roku. W kwietniu podobny lot przeprowadzili Szwedzi. W tym samym okresie loty gdy Tu-214 ON latał nad USA loty obserwacyjne nad Rosją przeprowadził samolot C-130 “Open Skies” należący francuskich sił powietrznych.