Schetyna dalej swoje. On jest jak katarynka. „Pokażmy im gest Kozakiewicza”

Lider Platformy Obywatelskiej ma dla swoich wyborców jeden przekaz. Nie mówi nic o programie swojego ugrupowania. Skupia się na krytyce konkurentów do władzy.

Lider największej partii opozycyjnej wystąpił podczas konwencji wyborczej Koalicji Europejskiej w Opolu. Jak zwykle miał tylko jedno przesłanie. Postanowił zaapelować do wyborców, by Ci pokazali Jarosławowi Kaczyńskiemu „wała”.

Chcę, żebyśmy dzisiaj tym wszystkim złym ludziom, którzy chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej pokazali gest Kozakiewicza.

No i jak zwykle straszył biednych lemingów „straszliwą wizją” Polexitu

Po 89 roku wszystkie Rządy i wszystkie kadencje Sejmu, budowały drogę Polski do Unii Europejskiej, do NATO. Dzisiaj pomimo ostrzeżeń, polski Rząd nie respektuje unijnych wartości. Tak właśnie zaczyna się droga do Polexitu

.@SchetynadlaPO: Chcę, żebyśmy dzisiaj tym wszystkim złym ludziom, którzy chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej pokazali gest Kozakiewicza.#KoalicjaEuropejska #WielkiWybór — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) April 28, 2019

źródło: twitter.com