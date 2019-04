Socjaliści wygrywają wybory w Hiszpanii. Ogromny sukces konserwatywnych liberałów z VOX

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) premiera Pedro Sancheza wygrała niedzielne wybory parlamentarne, zdobywając – według prognozy telewizji RTVE – 28,1 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła konserwatywna Partia Ludowa (17,8 proc.).

Na trzecim miejscu uplasowała się lewicowa partia Podemos (16,1 proc.), a na czwartym liberalna partia Ciudadanos (14,1 proc.)

Do parlamentu wchodzi po raz pierwszy od 1980 roku prawicowa partia Vox (12,1 proc.). Ugrupowanie o takiej orientacji znajdzie się w Kongresie Deputowanych po raz pierwszy od czterech dziesięcioleci i może liczyć na 36 do 38 miejsc w parlamencie.

Jeśli potwierdzą się te prognozy, to socjalistom i jej potencjalnemu koalicjantowi Podemos przypadnie 166 mandatów, co oznacza, że do większości zabrakło by im 10 mandatów. Prawicy (PP, Ciudadanos i Vox) do utworzenia większościowej koalicji zabrakłoby co najmniej 14 mandatów.

Źródło: PAP