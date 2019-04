Szokujące zdarzenie we Wrocławiu. Ścigał rowerzystę samochodem po parku. Potem była tragedia

Do nieprawdopodobnej sytuacji zakończonej tragedią doszło we Wrocławiu. Zdenerwowany zachowaniem rowerzysty, taksówkarz ścigał go po Parku Skowronim.

Pościg zakończył się celowym potrąceniem miłośnika jednośladu, który w ciężkim stanie trafił do szpitala. Wcześniej między mężczyznami doszło do awantury.

Między mężczyznami doszło do starcia, po tym, jak 40-letni rowerzysta prawdopodobnie przejechał na czerwonym świetle taksówkarza.

Wtedy 38-latek zaczął ścigać rowerzystę samochodem po parku. Następnie na ul. Działkowej doścignął go, potrącił i celowo przejechał.

Rowerzysta to obywatel Ukrainy. w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Obecnie wiadomo, że obaj mężczyźni byli trzeźwi.

Źródło: RFM24