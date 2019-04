„The New York Times” na kolanach przed Żydami. Wszystko przez „antysemicką” karykaturę

Znany amerykański dziennik „The New York Times” znalazł się pod presją po tym, gdy na jego łamach zamieszczono uznaną za antysemicką karykaturę. Raz jeszcze potwierdza się, że o Żydach wolno pisać tylko pozytywnie albo wcale.

Karykatura przedstawiam Donalda Trumpa w jarmułce i ciemnych okularach, który jest ciągnięty przez psa z obrożą z gwiazdą Dawida, który ma twarz premiera Izraela, Benjamina Netanyahu.

Krytycy zarzucili gazecie, że karykatura jest jawnie antysemicka, ze względu na wykorzystanie gwiazdy Dawida, czy próbę przedstawienia Trumpa w negatywnym świetle przez umieszczenie na jego głowie noszonej przez Żydów jarmułki.

Nie spodobał się im także ogólny przekaz, w którym to Stany Zjednoczone uosabiane przez prezydenta podążają ślepo tropem wytyczonym przez Izrael.

Mottem „The New York Times” jest: „Poszukujemy prawdy i pomagamy ludziom zrozumieć otaczający nas świat”. Karykatura w sposób oczywisty opisuje fakty. Polityka USA na Bliskim Wschodzie jest podporządkowana interesom Izraela.

Wystarczy przypomnieć, że Donald Trump wypowiedział traktat The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) zawarty z Iranem przez poprzednią administrację, który był przedmiotem ostrej krytyki ze strony Izraela, który uważa Iran za swego najważniejszego wroga. Jednostronne wycofanie się USA z tego porozumienia został skrytykowane przez pozostałych sygnatariuszy porozumienia.

USA nałożyło też sankcje na Iran i wszystkie kraje, które chciałyby handlować z tym krajem. Krok ten ponownie doprowadził do napięć z sojusznikami. Firmy z tych krajów musiały wycofać się z wielomiliardowych kontraktów zawartych z Iranem.

Donald Trump przeniósł ambasadę USA do Jerozolimy spełniając marzenia Żydów, co spotkało się z krytyką ze strony arabskich sojuszników Stanów Zjednoczonych.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku uznania przez USA zwierzchności Izraela nad okupowanymi od 1967 roku syryjskimi Wzgórzami Golan. Donald Trump motywował to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Izraelowi. Także ten krok nie spotkał się z uznaniem społeczności międzynarodowej.

Jest wiele innych przykładów, które pokazują, że USA przedkłada interesy Izraela nad swoje własne czy innych sojuszników. W tym kontekście możemy bez wątpienia wymienić słynną ustawę 447 (JUST) dotyczącej roszczeń żydowskich do mienia bezspadkowego między innymi na terenie Polski.

Podobnie jak w Polsce po tradycyjnym „biciu Judasza” dziennik „The New York Times” znalazł się pod presją zarzutów o antysemityzm. Presją tak dużą, że zdecydował się już na zamieszczenie przeprosin.

