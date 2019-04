Żydzi się wściekną! Ujawniono nieznany list papieża! Benedykt XVI ostro o Izraelu

Papież Benedykt XVI wysłał kiedyś mocny list do szwajcarskiego rabina Arie Foglera. Podkreślił w nim, że „nie ma jedności między chrześcijaństwem a judaizmem”. List zostanie zamieszczony w książce Elio Guerriego, biografa papieża, która wkrótce ma zostać wydana.

Benedykt XVI w odważny i jasny sposób ocenia w liście relacje z judaizmem. Zdecydowanie różnią się one od tych obecnych, chętnie przytaczanych przez modernistów i zwolenników tzw. „Kościoła otwartego” na modlę Franciszka.

Papież w liście do rabina podkreśla, że dialog chrześcijaństwa i judaizmu „nigdy nie doprowadzi do takiej samej interpretacji we współczesnych czasach”. – Ta jedność jest kwestią Boga u końcu czasów – podkreślił papież Benedykt XVI.

Oprócz tego papież Benedykt XVI wprost podważa coraz popularniejszy mesjanizm Izraela. – Mesjanistyczne oczekiwanie [Izraela – przyp. red.], opierające się na postaci Dawida, pozostaje ważne, ale jego znacznie jest niepełne. (…) Jezus z Nazaretu jawi się nam, chrześcijanom, jako centralna postać, źródło nadziei (…) – zwraca uwagę Benedykt XVI. Dodaje, że „państwo Izrael nie może być uważane pod względem teologicznym za ziemię obiecaną” gdyż „samo w sobie jest bowiem państwem świeckim”.

List Benedykta XVI do rabina Foglera zostanie opublikowany w książce „Benedykt XVI w dialogu z rabinem Arie Foglerem: żydzi i chrześcijanie”. O ile wcześniej środowiska żydowskie nie zablokują tej pozycji.

Źródło: pch24.pl