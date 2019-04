W Wietnamie likwidują nielegalny hazard. To rynek warty miliardy dolarów

Wietnamska milicja zlikwidowała sieć nielegalnych zakładów bukmacherskich działających online. Zatrzymano 22 osoby. Ich dochód wyceniono na ponad 1 miliard dolarów.

To największa operacja tego typu w tym komunistycznym kraju. Hazard jest teoretycznie zakazany, ale rynek nielegalnych zakładów rozwijał się dość szybko. Dotyczyło to zwłaszcza zakładów sportowych.

Milicyjna akcja trwała tydzień i doprowadziła do ujawnienia i zablokowania setek tysięcy kont bankowych. Zebrane na nich fundusze to równowartość 1,28 miliarda dolarów. Biznes kręcił się nie tylko w stolicy, ale we wszystkich większych miastach a nawet na prowincji.

Według państwowego dziennika ‚Than Nien”, sieć hazardu działała „w wyrafinowany i trudny do wykrycia sposób”. Według gazety gracze, którzy odwiedzili stronę Fxx88.com, zamieniali deponowali gotówkę na wskazanych kontach w banku, a w zamian otrzymywali wirtualną walutę do gry. Największą popularnością cieszyły się zakłady piłkarskie.

Wietnam zaczął od pewnego czasu rozluźniać przepisy dotyczące hazardu i „na próbę” pozwolił np. swoim obywatelom grać w kasynach przeznaczonych dla obcokrajowców. Wyrosłej pod bokiem „prywatnej konkurencji” już jednak nie znieśli.

Nie jest to pierwsza akacja tego typu. W ubiegłym roku zatrzymano za powiązania z nielegalnym hazardem 91 osób, w tym wysokich funkcjonariuszy milicji. Zarekwirowano wówczas równowartość 420 milionów dolarów.