Wstrząsające nagranie! Tak wygląda codzienność Palestyńczyków pod rządami Izraela [WIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące zatrzymanie mężczyzny, prawdopodobnie ojca i męża, którego bezskutecznie próbuje ratować matka oraz kilkuletnia córka.

Zwykły ludzki odruch spotyka się z bezduszną przemocą izraelskiego funkcjonariusza, który odpycha i bije kobiety. Chwilę później dołączają do niego kolejni. W Strefie Gazy trwa niemal regularna wojna. Niemal, ponieważ przeciwko cywilom Izrael wysyła wojsko, które strzela nawet do kalek, dzieci i służby medycznej.

Czy tak powinien zachowywać się naród, który sam doświadczył niemieckiego jarzma? Czy świat powinien przymykać oko na tego typu zachowania? Oceńcie sami.

This is life under the Israeli occupation in Palestine. pic.twitter.com/f9hFYa9JdT

