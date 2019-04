Jacek Wilk, lider listy Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy, odniósł się na Twitterze do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości z konwencji partii przed eurokołchozowymi wyborami. – Wszystko jasne dla Kaczyńskiego patriotyzmem jest oddawanie suwerenności Polski na rzecz eurokołchozu – komentuje Wilk.

Na koncie na Twitterze „TOP TVP INFO” pojawiło się nagranie z wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości – Jarosława Kaczyńskiego. – Przynależność do UE jest wymogiem polskiego patriotyzmu – czytamy w cytacie z prezesa na Twitterze.

– Każdy z nas widział pewnie sklepy z niemieckimi proszkami do prania, prosto z Niemiec. Takie same proszki są sprzedawane w Polsce, i to po takich samych cenach. Tyle że są gorsze, gorzej piorą. To oczywiście tylko przykład, takich towarów jest więcej – mówił „naczelnik Państwa”.

– To jest proszę państwa nierówność, nierówność na którą nie wolno się zgadzać. (…) Zaledwie kilka dni temu Parlament Europejski uchwalił raport odnoszący się do zmiany dyrektywy o zapobieganiu wprowadzania w błąd w handlu. To są zmiany, które po raz pierwszy idą w tym kierunku, by tę nierówność zlikwidować – podkreślał Kaczyński.

Do tych słów Jarosława Kaczyńskiego odniósł się na Twitterze lider Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. – A więc wszystko jasne: Dla J. Kaczyńskiego patriotyzmem jest oddawanie suwerenności Polski na rzecz eurokolchozu. J. Kaczyński jest patriotą brukselskim, a nie polskim – po prostu zamienił ZSRR na ZSRE – napisał Jacek Wilk.