Beata Szydło ostro atakuje prezydenta Francji! „Nie będziemy milczeć”

Niedawno Emanuel Macron groził Polsce i krajom europy wschodniej, że jak będziemy się stawiać to on proponuję by wyrzucić nas ze strefy Schengen! Beata Szydło właśnie ostro zaatakowała prezydenta Francji. – Polscy politycy nie będą milczeć w tej sprawie – grzmi była premier

– Te wybory zdecydują, czy kierunek zmian, który zaproponowaliśmy, zostanie zaakceptowany. Dostrzegamy wszystkie zalety członkostwa w Unii Europejskiej, bycie Polski w UE jest niezwykłym osiągnięciem. Ale nie mamy też wątpliwości, że Unia powinna być miejscem, gdzie każdy Europejczyk jest równo traktowany. Czy tak się dzieje? Nie zawsze – grzmi była premier.

– Jest grupa państw, które chcą narzucać własną wolę. Ale to może się zmienić – mówiła Beata Szydło podczas spotkania z wyborcami w Gorlicach.

– Prezydent Francji straszy, że należy zweryfikować grupę Schengen. Czy jest politykiem, który myśli o rozwoju Unii Europejskiej, czy może jest arogancki w stosunku do innych państw? – pyta Beata Szydło.

Przypomnijmy, że chodzi o wypowiedź Macrona o tym, że te państwa, które nie respektują prawa Unii Europejskiej w sprawie przyjmowania uchodźców, mogą zostać wykluczone ze strefy Schengen.

Źródło: Super Express