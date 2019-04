Braun bezlitosny dla LGBT. „Sodomici czuja się w całej Polsce tak pewnie, że chcą dyktować katolikom kształt Grobu Pańskiego na Wielkanoc” [VIDEO]

Grzegorz Braun w ostry sposób podsumował nie tylko ostatnie jawne działania środowisk LGBTMMA w Polsce, lecz również kolejny brak jakichkolwiek reakcji na tęczową agresję. Jak podkreślił, przeciwko homoterrorowi nie staje ani władza świecka, ani duchowna. Komentarz Brauna jest tak mocny, że serwis YouTube ograniczył jego wyświetlanie!

– Sodomici wtargnęli do kościoła, nękają księdza. Ksiądz odbiera telefony z pogróżkami. Sodomici czują się w Płocku – i chyba w całej już Polsce – tak pewnie, że chcą dyktować katolikom kształt plastyczny grobu Pańskiego na Wielkanoc – powiedział Grzegorz Braun.

Przypomniał również oburzenie i reakcje władz na spalenie kukły Judasza w Pruchniku.

– Może teraz to jest jeszcze śmieszne. Choć kiedy profanuje się obraz Jasnogórskiej Najświętszej Maryi Panny, to już naprawdę jakaś władza powinna się odezwać – i świecka i duchowna. Niestety, obie te władze przemawiają cienkim głosem. Z przykrością to trzeba zauważyć – stwierdził Braun.

– Żydzi, sodomici i eurokomuniści są przy głosie. I to albo się zmieni albo ostatni gasi światło. Wynosimy się stąd, odlatujemy na księżyc, bo za chwilę będziemy musieli negocjować warunki, że tak powiem, podnajmu we własnym domu – ocenił lider Konfederacji.

