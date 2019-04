Braun o roszczeniach żydowskich. „Obawiam się, że to jest na poziomie niejawnych zobowiązań, jak w Magdalence. Nie zostało to spisane w formie cyrografu” [VIDEO]

Grzegorz Braun komentując skandaliczną aferę w sprawie planów polskiego rządu spłacenia żydowskich uroszczeń zwrócił uwagę, że możliwe jest, że nie będzie żadnej formalnej dokumentacji w tej sprawie. Może być tak, że wszystko pozostanie „na poziomie niejawnych, dyskrecjonalnych zobowiązań”, jak miało to niegdyś miejsce w Magdalence.

Grzegorz Braun został zapytany o to, „czy podpisali już z Żydami to o ustawie 447”.

– Nie wiem, czy podpisali i nie wiem, czy tu w ogóle w grę wchodzą jakieś dokumenty, na których byśmy potem mogli położyć rękę. Obawiam się, że to wszystko jest na poziomie jakichś niejawnych, dyskrecjonalnych zobowiązań tak, jak w Magdalence – zauważył Grzegorz Braun.

– Umówili się na to, że Jaruzelski ma zostać prezydentem i że układ „wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych”, że „będziemy się dzielić władzą, ale żadna patriotyczna, faktyczna prawica nigdy nie dojdzie w post-PRL do władzy”… ten układ chyba nigdy nie został spisany w formie cyrografu, który Kiszczak i Wałęsa z drugiej by podpisali krwią z serdecznego palca – ocenił lider Konfederacji.

– Obawiam się, że nie było niczego takiego. Był natomiast układ, ponieważ wielokrotnie do tego układu się odwoływano. I ja dzisiaj chociażby słyszałem od spotkanego przy okazji publicznego wydarzenia, spotkałem pana senatora z obozu jedynie słusznie dzisiaj rządzącego. I pan senator wprost mi to mówi, nawet nie żartem, że gdyby to ludzie – do mnie się odniósł – tacy jak ja mieli mieć w Polsce wpływ na władzę, to musiałoby się skończyć rozbiorem. Tak mi mówi pan senator PiS – podkreślił Braun.

– Ci ludzie dorobili sobie taką legendę do własnego oportunizmu, że jak nie oni, to olaboga będzie wojna, okupacja, rozbiory. Jeżeli z takiej pozycji oni startują, to nie dziwota, że kapitulują na każdym odcinku frontu i wobec Żydów, wobec sodomitów i eurokomunistów – ocenił.

Zapytany zaś o to, czy marsz 11 maja przeciwko ustawie 447 – podobnie jak Marsz Suwerenności 1 maja – będzie blokowany przez legalne władze, Grzegorz Braun odpowiedział, że „jest to bardzo prawdopodobne”.

Źródło: youtube.com