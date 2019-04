Dorota Wellman kompletnie spanikowała! Gwiazda TVN totalnie wymiękła. „Zabrakło cywilnej odwagi”

Pisarz Jacek Piekara poinformował na Twitterze o przebiegu swojego procesu z Dorotą Wellman, która w zupełnie absurdalny sposób pozwała go za wpis w tym właśnie medium społecznościowym. – Wellman nie stawiła się dziś w sądzie. Cóż, szkoda że zabrakło cywilnej odwagi – pisze Piekara.

Przypomnijmy, że Dorota Wellman pozwała Jacka Piekarę za wpis, który ten opublikował na Twitterze. Pisarz napisał: Do aborcji potrzebne jest zapłodnienie. Do zapłodnienia potrzebny jest seks. Dobrze wiedzieć, że Dorocie Wellman nie grozi aborcja!

Było to oczywiste nawiązanie do udziału Doroty Wellman w czarnym proteście, dziennikarce jednak to się nie spodobało i pozwała Piekarę za naruszenie dóbr osobistych. Sąd I instancji przyznał rację gwieździe TVN.

Piekara zgodnie z wyrokiem sądu miałby opublikować przeprosiny na łamach „Gazety Wyborczej” oraz wpłacić 25 tysięcy złotych. Wówczas Piekara złożył apelację od tego wyroku, a sąd II instancji przyznał mu rację. To jednak nie był koniec procesu.

Tę sytuację wykorzystała Dorota Wellman, która do pozwu liczącego już 33 strony dopisała kolejnych 36. – A wiecie co jest najgorsze? Ja ten bełkot muszę czytać i na niego odpowiadać! A wszystko z powodu tego małego twitka – komentuje Piekara.

Teraz pisarz na Twitterze poinformował o najnowszych doniesieniach w sprawie procesu Wellman kontra Piekara. – Wellman nie stawiła się dziś w sądzie. Cóż, szkoda że zabrakło cywilnej odwagi zmierzyć się z żywym przeciwnikiem i jego adwokatami. Wiem, że walczyć z pustym krzesłem w czasie procesu zaocznego jest łatwiej! – napisał Piekara.

Cóż, szkoda że zabrakło cywilnej odwagi zmierzyć się z żywym przeciwnikiem i jego adwokatami. Wiem, że walczyć z pustym krzesłem w czasie procesu zaocznego jest łatwiej!😉 Koniec meldunku☺ — Jacek Piekara (@JacekPiekara) April 24, 2019

– Zgłosiłem wniosek o wykluczenie sędzi Wlekły-Pietrzak, autorki kuriozalnego (unieważnionego przez apelację) wyroku zaocznego. I w związku z tym sprawa została odroczona na czas nieokreślony… Zobaczymy co dalej – dodał pisarz.