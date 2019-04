Europą rządzą nieroby i ignoranci! Przerażająca prawda o Parlamencie Europejskim [VIDEO]

Dobromir Sośnierz wypuścił do sieci kolejny odcinek ,,Latającego Cyrku €uro Parlamentona” czyli serii dokumentów ukazujących niekompetencję brukselskich posłów. W nagraniu zadaje pytanie: „Czy to możliwe, znać tysiące poprawek na pamięć? Lub głosować bez spoglądania w dokumentację?”. Cóż, po obejrzeniu zamieszczonego na YouTube materiału, można by stwierdzić, że faktycznie jest to możliwe. A jak to możliwe?

Europoseł Wolności nagrał „pracę” socjalistki Iratxy Garcíi Pérez – cudzysłów został użyty dlatego, że nie można z czystym sumieniem nazwać pracą, tego co wyprawia europosłanka Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej.

Rozstrzygnięcia głosowań są często zależne od jednego, czy dwóch głosów „za” lub „przeciw” – nie przeszkadza to jednak dużej części europosłów głosować na tzw. „wyczucie”. Podnoszą ręce tak jak ich koledzy z ław, lub zupełnie losowo – przecież to tylko prawo dotykające milionów Europejczyków, prawda? Po co w ogóle się do tego przykładać?

Do pracy z półgodzinnym spóźnieniem? W Europarlamencie to przejdzie!

Bezczelność niektórych europosłów dobrze obrazuje postawa koleżanki przywołanej już wcześniej socjalistki, która na godzinne posiedzenie spóźnia się prawie pół godziny, a później biorąc przykład z ławowej sąsiadki, zamiast zająć się pracą, bawi się telefonem i zajmuje rozmową.

Filmiki dokumentalne, takie jak te, które zamieszcza poseł Sośnierz, są potrzebne aby ludzie w końcu zrozumieli, że nie rządzi nimi żadna nadzwyczajna kasta, żadni specjaliści tylko bardzo często ignoranci i osoby niechętne uczciwej pracy.