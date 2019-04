Europosłowie oszaleli! UE będzie mogła finansować KOD i organizacje LGBT! Posłowie PO przegłosowali skandaliczne rozporządzenie [VIDEO]

Lewactwo by zniszczyć Europę i państwa narodowe zrobią wszytko! teraz europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Boni znany ze swoich antypolskich tendencji pochwali się, że przeforsował w Parlamencie Europejskim rozporządzenie, które umożliwi finansowanie z unijnych środków organizacji walczących o „demokrację i praworządność” czy prawa mniejszości. Wprost chodzi o to, że na takie twory jak KOD czy promowanie środowisk LGBT UE chce przeznaczyć 2 miliardy euro!

– PO rękami Michała Boniego realizuje kolejne etap programu #UlicaiZagranicaPlus. Wywalczyli w Parlamencie Europejskim 2 miliardy euro na finansowanie takich organizacji jak KOD czy Fundacja Otwarty Dialog oraz inne promujące np. wprowadzanie kart LGBT. Michał Boni wprost mówi o tym, że środki z naszych podatków pójdą na opozycję wbrew woli rządu państwa członkowskiego jeśli tak zdecyduje KE. Środki mają być przeznaczone nie na projekty, ale zwykłą bieżącą działalność. Ten mechanizm ma po prostu finansować opozycję – napisał Sebastian Kaleta na Twitterze.

Na dołączonym do wpisu radnego nagraniu Michał Boni tłumaczy, jak ma działać ten program i w jaki sposób będą dystrybuowane pieniądze przy pomocy tzw. punktów kontaktowych: – Całość tego dużego programu nazywa się „Obywatele, równość, prawa i wartości. (…) To będzie tak, że w krajach, w których nie ma kłopotów władze publiczne będą uczestniczyły w powoływaniu do życia punktów kontaktowych – mówi zachwycony Boni.

– W krajach, gdzie ten problem będzie, będzie to powoływane inną drogą – z użyciem narzędzi i instytucji Unii Europejskiej. (…) Wpisaliśmy do tego rozporządzenia możliwość włączenia nie tylko granta oczekiwań finansowych związanych z realizacją konkretnego projektu merytorycznego, ale wsparcie operacyjne dla organizacji obywatelskich. To jest bardzo ważne, bo one też z czegoś muszą żyć – dodaje.

Jak widzimy lewactwo i lewicowa opozycja zrobi wszytko, by znów dorwać się do koryta. Unia Europejska też nie pozwoli, by poza Niemcami i ewentualnie Francją, inne państwa mogły być rządzone przez pro-narodowe partie. Eurokołchoz atakuje!

1/ UWAGA! PO rękami Michała Boniego realizuje kolejne etap programu #UlicaiZagranicaPlus. Wywalczyli w Parlamencie Europejskim 2 miliardy euro na finansowanie takich organizacji jak KOD czy Fundacja Otwarty Dialog oraz inne promujące np. wprowadzanie kart LGBT. pic.twitter.com/QYEazJgwbm — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) April 28, 2019

2/ Michał Boni wprost mówi o tym, że środki z naszych podatków pójdą na opozycję wbrew woli rządu państwa członkowskiego jeśli tak zdecyduje KE. Środki mają być przeznaczone nie na projekty, ale zwykłą bieżącą działalność. Ten mechanizm ma po prostu finansować opozycję. pic.twitter.com/VBoMbheAd4 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 28 kwietnia 2019

3/ Jeśli Komisja Europejska rozpocznie spór z państwem członkowskim będzie mogła bardzo szybko przeznaczyć na organizacje polityczne działające w tym kraju, oczywiście będzie to opozycja do rządu tego państwa członkowskiego. pic.twitter.com/lBoZngyyEb — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) 28 kwietnia 2019

Źródło: Twitter