Grzegorz Braun ujawnia skandal w Rzeszowie. „Całe lotnisko zostaje przejęte przez służby Izraelskie” [VIDEO]

Grzegorz Braun w programie Marcina Roli w telewizji wRealu24.pl wypowiedział się na temat przejmowania państwa Polskiego na Podkarpaciu przez żydów. – Całe lotnisko na czas tych uroczystości [żydowskich] zostaje przejęte przez służby Izraelskie – ostrzega.

– Kandyduję z Podkarpacia, wszystkim z Podkarpacia życzę żebyśmy to wszystko przeżyli. Dzięki temu bywam częściej w tamtych stronach i rożne sprawy docierają do mnie szybciej, niż by to było w innym przypadku. I zatem lotnisko w Rzeszowie przeżywa raz na jakiś czas taką radosną inwazję pielgrzymów, którzy zdążają tysiącami do grobu cadyka Elimelecha w Leżajsku. Lądują tysiącami w Rzeszowie i tam wiedziałem o tym i słyszałem, że przechodzą oni tam inną ścieżką. Żydzi z Izraela tam przechodzą – mówił Grzegorz Braun.

– Wiem od dni paru, że to nie tylko oni tak sobie przechodzą, ci pielgrzymi, ale całe lotnisko na czas tych uroczystości zostaje przejęte przez służby Izraelskie. Czym się to wyraża? Tym, że przyjeżdżają goście, którzy wedle rozpiski z imienia i nazwiska, których pewnie nasi funkcjonariusze nie są w stanie czasami prawidłowo wymówić – powiedział Braun.

– Ale według tej rozpiski dostają ci żydowscy funkcjonariusze taki same identyfikatory z czipem, który jest magicznym kluczykiem, jakie ma służba lotniska. I uwaga! Mają takie same identyfikatory tylko lepsze, bo nie każdy polski zielony ludzik tam co to nas tam oglądając czy bomby nie wnosimy na pokład i co nas obmacują. Nie każdy z tych ludzi nie ma prawa wstępu do strefy do strefy sterylnej czy wieży kontroli lotów – zaznaczył lider Konfederacji.

– Proszę Pana my nie wiemy kto to jest? Bo przecież Ci ludzie to tak na słowo, oni się przedstawiają, pewnie pokazują jakąś kartkę, nie wiem, od mamy, że oni to oni. Tylko nie wiemy kto im to wystawiał – to może być każdy. Oni nie przeszli polskich procedur sprawdzających. Nie przeszli testów psychofizycznych. Okazuje się, że lotnisko Rzeszów to jak Polin skrawek eksterytorialny Izraela – ocenił Grzegorz Braun.

Marcin Rola powiedział w tym momencie, że to duże oskarżenie, na co Braun odpowiedział, że „to jest zarzut nie wobec tych Żydów”.

– To, że lis wprowadzony do kurnika robi to, na co ma ochotę, to nie jest jego wina, to jego lisia natura. Natomiast ten łajdak, nie wiem minister czy może nawet premier, wydał takie rozporządzenie, dlaczego tak się dzieje, to proszę Pana pod ścianę! To są zdrajcy stanu – stwierdził Braun.