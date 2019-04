Julia Wieniawa zarabia krocie. Stawki jak w Hollywood. Zobacz, jakie kwoty zgarnęła za rok pracy

Polskie gwiazdy bardzo często w mediach narzekają na niskie stawki w porównaniu z amerykańskimi celebrytami. Zdecydowanie do tej grupy nie powinna należeć Julia Wieniawa, jej zarobki z ostatnich 12 miesięcy na prawdę robią wrażenie.

Dziennikarze z serwisów showbiznesowych nie mają wątpliwości, że końcówka 2018 roku i rok 2019 to bardzo dobry czas dla młodej aktorki. Propozycje filmowe, serialowe i reklamowe stale wpływają, a na koncie pojawiają się duże pieniądze ze zrealizowanych kontaktów.

Ile zatem mogła zarobić Julia Wieniawa? Według dziennikarzy Jastrząb Post, 20-latka w przeciągu 12 miesięcy pracy zgarnęła blisko milion złotych. Związane jest to oczywiście z występami w filmach m.in. Patryka Vegi, ale przede wszystkim ze współpracy z L’Oreal Paris. Wieniawa jest twarzą firmy i to właśnie za reklamę ma otrzymywać największe wpływy do domowego budżetu.

Nie samą reklamą jednak żyje. Trzeba przyznać, że 20-letnia aktorka bardzo ceni sobie budowanie własnych marek i prowadzenie biznesów. Między innymi warto zauważyć, że w styczniu tego roku w sprzedaży pojawiła się kolekcja „NA-KD” zaprojektowana właśnie przez Wieniawę.

Na razie tego rodzaju działalności nie przynoszą ogromnych pieniędzy, jednak jak twierdzą dziennikarze portali plotkarskich, jako jedna z niewielu aktorem młodego pokolenia, Wieniawa wykorzystuje swoją popularność do budowania kapitału na następne lata.

Źródło: JastrzabPost.pl / NCzas.com