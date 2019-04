Kierowcy karetki, która miała wypadek na przejeździe kolejowym w Puszczykowie, grozi 8 lat więzienia [VIDEO]

Kierowca karetki, który przeżył wypadek na przejeździe kolejowym w Puszczykowie usłyszał zarzuty. Prokuratura oskarża go o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Do wypadku na przejeździe kolejowym w Puszczykowie doszło 4 kwietnia. Kierowca wjechał na przejazd mimo, iż na jezdni po jego stronie były już opuszczone szlabany.

Ominął rogatkę z lewej strony ale nie zdołał opuścić przejazdu ponieważ szlaban po drugiej stronie zdążył już opaść. Kierowca zamiast go wyłamać próbował ustawić karetkę równolegle do torów. Niestety na prawidłowe wykonanie manewru zabrakło czasu i doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem.

Na miejscu zginęli 30-letni lekarz i 42-letni ratownik medyczny. Kierowca karetki z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Tam przeszedł operację, przez kilka dni był w stanie śpiączki farmakologicznej. Wybudzono go z niej 9 kwietnia.

Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda.

– Dowiedzieliśmy się, że kierowca we wtorek zostanie wypisany do domu. Prokurator niezwłocznie udał się do szpitala, gdzie przesłuchał kierowcę karetki i postawił mu zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym śmierć poniosły dwie osoby oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym – powiedział Michał Smętkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Kierowca odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Będzie odpowiadał z wolnej stopy. Stracił już prawo jazdy.

Pociąg zmiażdżył karetkę pogotowia. Lekarz i ratownik medyczny zginęli na miejscu. Kierowca walczy o życie. Niepojęte dlaczego podjął tak nieracjonalny manewr. Film ku przestrodze – ujęcie z jednej kamery… pic.twitter.com/4OLc96VjvC — stumbras (@stumbras3) 4 kwietnia 2019

Źródło: tvn24.pl