Kinga Rusin przerażona! Zobacz co tak bardzo przestraszyło byłą żonę Tomasza Lisa, że nie mogła czerpać radości z wiosny

Kinga Rusin poczuła wiosnę. Ale sama nie wie czy się cieszyć czy płakać, bo przecież światu najbardziej na świecie zagraża globalne ocieplenie. Co szczególnie przeraziło prowadzącą „Agenta” to fakt, że w Walii zanotowano już raz w tym roku 20 stopni Celsjusza.

Swój strach Rusin uwieczniła na facebooku:

Moja reakcja na wiosenną aurę?. Chociaż generalnie martwią mnie coraz bardziej namacalne dowody na globalne ocieplenie… Brytyjczycy ogłosili własnej że luty 2019 był najcieplejszym lutym w historii pomiarów temperatur w Wielkiej Brytanii. W Walii temperatura przekroczyła 20 stopni! Co przyniosą letnie miesiące aż strach pomyśleć!

Na szczęście mamy dla Kingi Rusin dobrą wiadomość. Globalne ocieplenie to polit-poprawna bzdura. Można nie bać się lata. Bo jakby wierzyć w przepowiednie „naukowców” to ludzkość już dawno powinna była wyparować. Przypomniał to ostatnio szef Warsaw Enterprise Institute, Tomasz Wróblewski:

Żeby nam to nie umknęło. Trzydzieści lat temu eksperci ONZ ogłosili, że za 30 lat całe narody wyginą z powodu zmian klimatycznych. Wyspy zatoną a ludzie będą umierali z głodu na ulicach. https://t.co/Rciivxz7Cb — Tomasz Wróblewski (@tomaawroblewski) 8 marca 2019

Tak więc panie Kingo: strachy na Lachy!