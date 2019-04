Koszmarna pogoda na majówkę. Po tych informacjach załamiecie ręce [PROGNOZA POGODY]

Prognoza pogody na majówkę to zdecydowanie jedna z rzeczy, którą wiele osób aktualnie obserwuje z wypiekami na twarzy. Wiadomości na temat aury zmieniają się z minuty na minutę, niestety… Słońce, które widzimy za oknami nie zostanie z nami na długo, a sam długi weekend ma dla nas bardzo niemiłą niespodziankę.

Od burz po przelotny deszcz ze śniegiem – tak wygląda prognoza pogody na majówkę. Wszyscy, którzy mieli nadzieję na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu albo na grilla z rodziną, mogą pożegnać swoje plany. Chociaż koniec kwietnia był dla nas raczej łaskawy, to maj nie utrzyma tej tendencji.

Prognoza pogody na majówkę zakłada same średnie atrakcje sponsorowane przez matkę naturę. Po pierwsze już 1 maja zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie, południu i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna nie przekroczy 16 st. C.

2 maja nie będzie lepiej. Chociaż zachmurzenie utrzyma się na tym samym poziomie, to obejmie już cały kraj. Termometry ponownie nie pokażą nam zbyt wysokich temperatur, a to skutecznie zniechęci wszystkich do korzystania z wypoczynku na łonie natury. Szkoda, w końcu z tym kojarzy się majówka.

Najgorzej będzie jednak 3 maja – pojawią się bowiem nie tylko przelotne opady deszczu, ale również burze, które mogą stać się dla majówkowiczów poważnym zagrożeniem. Co więcej, zmagać będziemy się z zachodnim wiatrem, który będzie dość silny i w porywach powieje z prędkością do 60 km/h. W czasie burz będzie co gorsza jeszcze silniejszy, osiągając prędkość do 90 km/h. No cóż, miejmy nadzieję, że chociaż wakacje wynagrodzą nam to rozczarowanie.

Źródło: tvnmeteo.tvn24.pl