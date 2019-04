NASA jest przerażona! Naukowcy szykują się na uderzenie asteroidy w Ziemię [VIDEO]

Amerykańskie agencja NASA i FEMA, a także uczestnicy spoza USA, będą uczestniczyć w ćwiczeniach mających przygotować je na potencjalne uderzenie asteroidy w Ziemię.

Będący częścią NASA Planetary Defense Coordination Office jest organizatorem konferencji International Academy of Astronautics Planetary Defense Conference.

Do udziału zaproszono nie tylko ekspertów z Federal Emergency Management Agency (FEMA) ale także zagraniczne instytucje. Celem konferencji jest przećwiczenie scenariuszy na wypadek zagrożenia ze strony asteroidy.

Fikcyjny scenariusz zakłada, że astronomowie odkryli 26 marca o jasności dużo mniejszej niż Pluton. Asteroida otrzymuje nazwę 2019 PDC. Ponieważ jej wielkość jest szacowana na 100-300 metrów otrzymuje status PHA czyli potencjalnie ryzykownej asteroidy.

Z początkowych wynika, że orbita asteroidy przecina orbitę Ziemi ale ryzyko zderzenia obliczonego na rok 2027 jest niskie i wynosi 1:50.000. Późniejsze obserwacje prowadzą do korekty orbity asteroidy, a szansa na kolizję wzrasta do 1%. Od tego momentu uruchamiane są procedury alarmowe.

Astronomowie przystępują do szacowania w jaki obszar planety może uderzyć asteroida. Wyznaczają korytarz który przecina Zachodnią Afrykę, Atlantyk, terytorium USA i Pacyfik.

Na podstawie obliczeń eksperci szacują zagrożenia dla poszczególnych obszarów Ziemi i rozmiar zniszczeń jaki spowoduje uderzenie asteroidy, a także opracowują sposoby przeciwdziałania jego skutkom. Ćwiczone są też metody komunikacji między rządami i agencjami rządowymi.

Będzie to 6 tego typu symulacja uderzenia asteroidy w historii NASA. Jej specjaliści liczą, że wraz z pozostałymi uczestnikami zdołają wypracować najlepsze metody działania w sytuacji wykrycia zagrożenia zderzeniem z asteroidą.

Practice exercises are one way @NASA and other agencies prepare for near-Earth objects that could potentially pose a threat to our planet. One of these fictional scenarios will be played out at next week’s #PlanetaryDefense Conference. More at https://t.co/QGmTxjAjTk

— Asteroid Watch (@AsteroidWatch) 24 kwietnia 2019