Niemcy, oddajcie co nam ukradliście! Kolejny polski obraz z bazy dzieł utraconych odnalazł się w berlińskiej Galerii Malarstwa

Obraz holenderskiego malarza, wywieziony po II wojnie światowej na wschód przez sowieckich żołnierzy, odnalazł się w Berlinie. Wszystko dzięki aplikacji w smartfonie.

Widniejąca w bazie dzieł utraconych, prowadzonej przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Martwa natura” Pietera de Ringa wisi na ścianie berlińskiej Galerii Malarstwa – jednego z najbardziej znanych muzeum dzieł sztuki w za Odrą.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, informację o tym uzyskano dzięki aplikacji ArtScherlock.

Polska posiada tytuł prawny określony postanowieniami prawa do dóbr kultury wywiezionych z Ziem Zachodnich, gdy znalazły się w granicach Polski i „należały przed wojną do państwa i samorządów oraz innych instytucji o charakterze publicznym, a także osób prywatnych, które pozostawiły je wyjeżdżając do Niemiec”. Stąd też może domagać się ich zwrotu.

Ministerstwo Kultury zostało poinformowane o tym odkryciu Fundacji Communi Hereditate. Na radzie nie wiadomo, czy resort podejmie kroki zmierzające do odzyskania tego dzieła sztuki.

W ostatnich latach ministerstwo wyegzekwowało zwrot obrazów, które przed wojną wisiały m.in. we wrocławskich galeriach.

Źródła: Rzeczpospolita/onet.pl