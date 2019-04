Nowe wątki w sprawie Jarosława Bieniuka. Czy wsypał „Kassandrze” narkotyki do drinka?

Skandal z seksualnym wątkiem w tle z udziałem Jarosława Bieniuka i Sylwii S. nie schodzi z pierwszych stron tabloidów i dzieli wciąż dzieli opinię publiczną. Beniuk został obciążony kolejnymi zeznaniami kobiety, która twierdzi, że sportowiec odurzył ją narkotykami.

Fotomodelka, która oskarżyła Bieniuka o gwałt zeznała też, że ten dodał jej do drinka narkotyki. Oskarżony broni się, że był to magnez na uspokojenie. Mimo to usłyszał zarzuty udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego. Grożą mu trzy lata więzienia.

Podczas przesłuchania kobieta, która znana jest pod pseudonimem „Kassandra” zeznała, że piłkarz proponował jej pigułkę. Ta odmówiła. Jednak po wypiciu drinka czuła się dziwnie. Kobieta jest przekonana, że działo się to za sprawą narkotyku, który jej do niego wrzucono.

Zupełnie inną wersję wydarzeń przedstawił Bieniuk, który zapewnia, że jedyny środek jaki podał modelce to magnez na uspokojenie, gdy ta zaczęła zamykać się w łazience i wkładać do ust papier toaletowy. Piłkarz utrzymuje, że jest niewinny i nie ukrywa, że jest to dla niego trudny okres.

Nie będę ukrywał, że jest to drugi traumatyczny tydzień w moim życiu dla mnie i najbliższych. Dwa dni w areszcie, pierwszy raz w życiu byłem na komisariacie, nie byłem osobą karaną, ciężkie chwile, staram się pozbierać… – mówił w „Dzień Dobry TVN”.

źródło:se.pl