Petru ma ogromne problemy. To będzie polityczny koniec

To może być polityczny koniec Ryszarda Petru. Jak się okazuje, po problemach finansowych Nowoczesnej, również ugrupowanie Teraz ma problemy z dokumentami złożonymi w PKW. Po raz kolejny chodzi o brak sprawozdań finansowych.

Uprawomocnienie rejestracji partii nastąpiło 25 grudnia 2018 r. PKW potwierdziła, że ze względu na brak formalnej działalności nie trzeba składać sprawozdania – tłumaczy się Petru, jednak urzędnicy mają w tym temacie zupełnie inne zdanie.

Według dziennikarzy Super Expressu, partia „eksperta” od ekonomii może zostać wykreślona z ewidencji partii politycznych legalnie działających w Polsce.

Choć mogłoby się wydawać, że partia istnieje bardzo krótko i raczej nie ma na swoim koncie dużych wydatków, to nie jest to żadne wytłumaczenie dla Państwowej Komisji Wyborczej. Nawet jeśli na koncie widniałaby kwota 0 zł, a ugrupowanie nie prowadziłoby żadnej działalności, to dokumenty muszą być złożone.

Co więcej, pewnym jest, że Ryszard Petru obracał pieniędzmi na partyjnych kontach. Sama organizacja konwencji, która zapowiadała start partii kosztowała blisko 50 tysięcy złoty, co przyznali działacze.

Obecnie, jak przekonując osoby związane z założycielem Nowoczesnej i Teraz!, kompletowane są dokumenty, które mają zostać przedłożone przed komisję. Nie ma jednak pewności, czy ta będzie chciała pochylić się nad nimi i zaakceptować sprawozdanie finansowe. Nie wiadomo również, czy na pewno partyjnym działaczom uda się stworzyć sprawozdanie finansowe, ponieważ w sejmowych kuluarach coraz głośniej mówi się o „podejrzanym” finansowaniu Ryszarda Petru.

Źródło: SE.pl / NCzas.com