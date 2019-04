Sakiewiczówka nie śpi. Znaleźli kolejne „powiązanie” Konfederacji z Putinem. Zobacz dowody na rosyjską agenturalność prawicy

Propisowski portal niezalezna.pl opublikował kolejny tekst nt. powiązań Konfederacji z Kremlem, Putinem i KGB. Tym razem chodzi o Liliję Moszeczkową, niegdyś kandydatkę partii KORWiN do Sejmu. Artykuł polega na informacji o tym, że Moszeczkowa… zrobiła sobie zdjęcie z szefem „Nocnych Wilków” i poleciała na zajęty przez Rosję Krym.

Lilija Moszeczkowa startuje do unioparlamentu z listy Konfederacji w okręgu nr 3 (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie). Jest magistrem prawa, który to tytuł uzyskała w Instytucie Zarządzania w Mińsku. Do Warszawy przyjechała pod koniec lat 90-tych.

– Aktywność Moshechkovej wzbudzać może wiele kontrowersji. Już w grudniu 2014 r. obecna kandydatka Konfederacji była aktywną uczestniczką manifestacji przeciwko wizycie w Polsce prezydenta Ukrainy, Petro Poroszenki. Wśród flag m.in. Donieckiej Republiki Ludowej swoje apele wygłaszało kilku manifestantów, m.in. przebywający obecnie w areszcie lider prorosyjskiej partii Zmiana, Mateusz Piskorski – czytamy na portalu niezalezna.pl.

Należy podkreślić, że osobie Petra Poroszenki sprzeciwia się wiele środowisk przede wszystkim ze względu nie tylko na tolerancję, ale i akceptację neobanderyzmu, który w zastraszającym tempie rośnie w siłę na Ukrainie od czasu tzw. „euromajdanu”.

Oczywiście, znalazły się i poważniejsze zbrodnie. – Lilija Moshechkova gościła również na okupowanym przez Rosjan Krymie, gdzie towarzyszyła Januszowi Korwin-Mikkemu, który spotykał się z samozwańczymi władzami półwyspu – alarmuje serwis Tomasza Sakiewicza.

– Powyborcza aktywność Moshechkovej również budzi wiele kontrowersji. Na swoim fan page’u na Facebooku w kwietniu 2016 r. zamieściła serię zdjęć z bazy rosyjskiej grupy motocyklowej „Nocne Wilki”, gdzie widzimy jej fotografie m.in. z liderem klubu, Aleksandrem Załdostanowem „Chirurgiem” – ujawnia niezalezna.pl.

Strach pomyśleć, jakie kolejne „sensacyjne doniesienia” pojawią się jeszcze w mediach w tak toporny sposób tworzących propagandę dla PiS. Dziw bierze, że niezalezna.pl nie użyła jeszcze jako „argumentu” faktu, że Moszeczkowa jest wyznania prawosławnego.

Źródło: niezalezna.pl/nczas.com