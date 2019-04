To jest dramat. Polacy wybrali najlepszego prezydenta III RP [SONDAŻ]

SW Research na zlecenie rp.pl wykonał sondaż, pytając Polaków, kto ich zdaniem był najlepszym prezydentem w historii III RP. Wynik może zaskakiwać.

Aż 36 proc. badanych wskazało… Aleksandra Kwaśniewskiego. Na drugim miejscu znaleźli się z wynikiem po 12 proc. Lech Kaczyński i Andrzej Duda. Lech Wałęsa otrzymał 8 proc. głosów.

Dalsze miejsca zajęli Bronisław Komorowski z wynikiem 5 proc. oraz Wojciech Jaruzelski – 2 proc.

Jedna czwarta badanych nie umiała zająć jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

– Mężczyźni częściej wskazywali na Lecha Kaczyńskiego, kobiety zaś pozostawały częściej bez zdania. Aleksander Kwaśniewski najlepiej oceniony został przez osoby powyżej 50 lat (48 proc.). W grupie poniżej 20 lat zdobył jedynie 20 proc. wskazań, ale nadal pozostał najlepiej ocenianym prezydentem. Osoby młodsze częściej nie miały zdania w tej kwestii. Aleksandra Kwaśniewskiego wskazywały też najczęściej osoby o wykształceniu średnim (38 proc.), dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (45 proc.) oraz badani z największych miast, powyżej 500 tys. mieszkańców (45 proc.) – mówił cytowany przez OnetPiotr Zimolzak z SW Research.

Jak podkreślał prof. Jacek Konopka z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu, dobry wynik Aleksandra Kwaśniewskiego jest spowodowany m.in. tym, że podczas jego prezydentury Polska weszła do NATO i Unii Europejskiej. Były to przełomowe daty we współczesnych dziejach naszego kraju.

A naszym zdaniem jego dobry wynik jest podyktowany, tym, że jest znanym konsumentem alkoholu. I nic poza tym. Niestety jak widać dla wielu Polaków to wielka zaleta…

Źródła: Rzeczpospolita/onet.pl