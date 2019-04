Tragiczna sytuacja w Wenezueli. Brakuje jedzenia, prądu, wody. Polacy ruszają na pomoc

Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła pomoc dla mieszkańców Wenezueli, którzy uciekli do sąsiedniej Kolumbii. PAH jest kolejną polską organizacją, która dotarła z pomocą do ofiar jednego z największych kryzysów humanitarnych ostatnich miesięcy w Ameryce Południowej.

W Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach z kolei zorganizowano charytatywny koncert „Polska pomaga”. Caritas Polska przekaże dochód z tego wydarzenia oraz SMS-owej zbiórki także na pomoc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli.

📻 – Większość uchodźców z Wenezueli to matki z dziećmi i to one najbardziej odczuwają skutki kryzysu – mówiła dziś w poranku @Radio_TOK_FM Paula Gierak z #PAH, która jest w Kolumbii na granicy z Wenezuelą ❌ Posłuchajcie rozmowy 👉https://t.co/2M6nV0G1Rr pic.twitter.com/fEBOkdBczV

— PAH (@PAH_org) April 16, 2019