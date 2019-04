U Wojewódzkiego się działo! Szelągowska powiedziała niepoprawną politycznie prawdę. „Król TVN” był zaskoczony [VIDEO]

W najnowszym odcinku gośćmi Kuby Wojewódzkiego w jego autorskim show będzie Katarzyna Grochola i Dorota Szelągowska. – @katarzynagrochola_official napisała taki kryminał że rozp…przy święty spokój domów urządzonych przez @dotindotin – napisał na Instagramie Wojewódzki.

Kuba Wojewódzki to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce, który szczególnie słynie z prowadzenia swojego autorskiego show w TVN-ie, którego ogłosił się królem. W najnowszym odcinku gośćmi Wojewódzkiego będą Katarzyna Grochola i Dorota Szelągowska.

W zapowiedzi odcinka widzimy wiele pourywanych wypowiedzi, z których nic szczególnego nie wynika. W pewnym momencie doszło jednak do zaskakującego, niezgodnego z polityczną poprawnością, wyznania ze strony Szelągowskiej, która wszak gościła w postępowym TVN-ie.

– Ja w ogóle uwielbiam podział na płcie i uważam, że są dwie płcie. Niech mnie zamkną – powiedziała Szelągowska. Tak prosta prawda może jednak szokować poprawnych politycznie lewaków, którzy już w niektórych krajach wprowadzili płeć ni taką ni owaką, czyli jakąś tam trzecią do wyboru.

– Uważasz, że są dwie płcie? A my? – próbował ratować sytuację „żartem”, wyraźnie zaskoczony Kuba Wojewódzki. No cóż niedługo słowa p. Szelągowskiej się spełnią i za takie „transfobiczne” wypowiedzi będzie się zamykać ludzi, a wystarczy do tego dopuścić skrajną lewicę do władzy, która już rozpycha się w Polsce.