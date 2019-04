Wstyd panie Kurski! Takiej propagandy widzowie TVP jeszcze nie widzieli! „Europa da się lubić – 15 lat później” pełne zachwytów nad Unią Europejską

Gdyby Goebbels żył, mógłby spokojnie uczyć się budowania przekazu propagandowego w mediach na podstawie scenariusza programu „Europa da się lubić – 15 lat później”. To co zobaczyli widzowie telewizji publicznej, to ogromny zbiór peanów nad Unią Europejską i jej wpływem na rozwój Polski.

Już sam fakt emisji programu, miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego mógł wskazywać na to, że telewizyjne show, które niegdyś bawiło miliony Polaków będzie tubą propagandową reklamującą „integrację europejską”. Nikt chyba nie spodziewał się, że przekaz zostanie, aż tak uproszczony, a widzowie usłyszą teksty na tak niskim poziomie.

Pobudowaliśmy tu nowe stadiony, było Euro 2012, była koszykówka (…) Nie możemy być jak Niemcy, ale zbliżamy się do nich, idziemy do przodu (…) Wychodzimy do restauracji, kiedyś tego nie było, kiedyś spotykaliśmy się w domach – mówił grek Teo Vafidis, zachwycając się zmianami do jakich doszło w Polsce.

Aby jeszcze bardziej wzmocnić przekaz, między słowami, starano się wmówić Polakom, że to dzięki Unii Europejskiej jesteśmy akceptowani w krajach zachodu. Gdyby nie obecność we wspólnocie europejskiej, według autorów programu, bylibyśmy ludźmi drugiej kategorii, których obawialiby się pozostali europejczycy.

Anglicy bali się Polaków (…) mówili, że jak przyjadą na Wyspy, to zabiorą im pracę, zabiorą kobiety – wspominał Kevin Aiston, anglik mieszkający od wielu lat w Polsce.

Dziwnym trafem, w programie zupełnie pominięto wątek Brexitu i faktu, iż ponad połowa społeczeństwa na Wyspach Brytyjskich opowiedziała się za wyjściem ze struktur Unii Europejskiej.

Ewidentnym „niewypałem”, który w teorii miał rozśmieszyć widzów, ale tak na prawdę ośmieszył twórców programu i przekaz propagandowy jaki niesie, była sonda uliczna przeprowadzona w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy odpowiadający na pytania polskiego dziennikarza nie potrafili wskazać naszego położenia na mapie Europy, ani też nie rozpoznawali naszych barw narodowych.

Źródło: TVP 2 / NCzas.com