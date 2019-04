ZNP zaleca nauczycielom nową formę strajku. Do akcji przyłączył się nawet Nauczyciel Roku 2015

Od dziś zawieszony jest ogólnopolski strajk nauczycieli trwający od 8 kwietnia. Jak podaje RMF FM, Związek Nauczycielstwa Polskiego zalecił belfrom, żeby pracowali „tyle, ile zobowiązują do tego przepisy i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu pracy i co zapewnia pracodawca”.

Nauczyciele, którzy do tej pory prowadzili dodatkowe, pozalekcyjne zajęcia poza pensum godzin o zadaniami zleconymi przez dyrektorów szkół, odwołują je.

Nauczyciel Roku 2015 Grzegorz Lorek poinformował na swoim Facebooku, że rezygnuje z prowadzenia w najbliższym czasie dodatkowych zajęć – lekcji ekologii krajobrazu „Pojezierze Leszczyńskie”, czy zajęć terenowych z biologii i geografii „Dolina Odry”.

Drodzy Uczniowie i Rodzice, w obecnej sytuacji zmuszony jestem odwołać wszystkie dodatkowe zajęcia przygotowane i… Opublikowany przez Grzegorz Lorek Niedziela, 28 kwietnia 2019

Inni nauczyciele również mieli poinformować o zawieszeniu konsultacji, warsztatów i dodatkowych wyjazdów dla uczniów. Ponadto nie będą przygotowywali we własnym zakresie dodatkowych materiałów, planszy poglądowych, ćwiczeń itp. Nauczyciele będą wykorzystywali jedynie pomoce dydaktyczne zapewnione przez szkołę.

Ponadto od dziś rozpoczyna się drugi etap protestu. ZNP chce, żeby rząd zrealizował jego program „Szkoła na szóstkę”, który obejmuje:

• wzrost nakładów na edukację do 5 proc. PKB

• odchudzenie podstaw programowych (w tym lekki tornister)

• kształcenie umiejętności zamiast nauki pamięciowej

• zmniejszenie biurokracji w szkołach

• zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli

• wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.

Źródło: rmf24.pl/znp.edu.pl