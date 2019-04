18-letnia Polka zamordowała rodaka w Wielkiej Brytanii. Zasztyletowała go bez litości!

Szok! Zaledwie 18-letnia Martyna O. brutalnie zamordowała swojego chłopaka, 23-letniego Filipa Jaśkiewicza. Sąd w Peterborough w Anglii po zapoznaniu się z tym co zrobiła, bez wahania skazał ją na dożywocie.

– Polka będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 17 latach więzienia. Oprócz oskarżenia o morderstwo, Martyna O. została skazana na 18 miesięcy za posiadanie przy sobie noża – podaje BBC.

Jak podają brytyjskie media do tej krwawej zbrodni doszło w październiku ubiegłego roku. Martyna O. i Filip Jaśkiewicz chcieli zostać parą, spotykali się od zaledwie trzech dni. Po nocy spędzonej w klubie para wracała do domu samochodem.

I nagle w trakcie jazdy wywiązała się między nimi potężna kłótnia dotycząca zbyt dużej prędkości, z jaką prowadził samochód 23-latek. Martyna O. mocno się zdenerwowała i wyszła z auta, trzaskając drzwiami. To dla młodego mężczyzny było za wiele.

Chłopak podszedł do dziewczyny i chwycił ją za szyję, zmuszając do klęknięcia. Mężczyzna zmusił kobietę do powrotu do samochodu, gdzie dalej był wobec niej agresywny i próbował dotykać jej piersi.

Wtedy wydarzyła się tragedia. 18-latka w pewnym momencie wyjęła nóż i bez litości dźgnęła partnera prosto w serce. Martyna O. po zamordowaniu młodego mężczyzny uciekła do jego domu. Tam przebrała się i zmyła z noża ślady krwi.

Napisała także takiego SMS-a do matki: – Cały nóż trafił w jego serce… Mamo, co mam robić?. Po chwili zdesperowana sama zgłosiła się na policję.

Kobieta przed sądem tłumaczyła, że to był wypadek i zaatakowała 23-latka w samoobronie. Mówiła, że zapomniała, że trzyma w ręku nóż. Sąd nie dał wiary jednak tym tłumaczeniom i skazał ją na dożywocie.

Źródło: BBC News