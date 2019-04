Była funkcjonariuszka MO będzie „pilnowała prawa” w Warszawie. Ratusz znowu straszy przed jutrzejszym Marszem Suwerenności

Dyrektor biura bezpieczeństwa warszawskiego ratusza, czyli dawna ppor. Milicji Obywatelskiej Ewa Gawor starszy, że „jeżeli podczas manifestacji 1 maja w stolicy zostanie naruszone prawo, to organizator zostanie zobowiązany do przywrócenia porządku; jeżeli tego nie uczyni, to rozwiążemy marsz”.

Przypomnijmy, że Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił dziś ostatecznie zażalenie władz stolicy na decyzję sądu, który uchylił zakaz wydany porzez prezydenta Trzaskowskiego. Marsz Suwerenności 1 maja więc się odbędzie.

Gawor powiedziała, że „władze stolicy szanują to postanowienie”, ale będą monitorowały Marsz. Pytana, czy ratusz spodziewa się obecności na manifestacji zakazanych symboli i haseł? – odpowiedziała: „Musimy mieć na uwadze, że może dojść do użycia symboli niepożądanych i sprzecznych z przepisami prawa. Jeżeli doświadczenia nam na to wskazują, a wiemy że tak. (…) musieliśmy sięgnąć do takiego narzędzia, jak również zgłaszaliśmy zawiadomienia do prokuratury. Wszystko to było związane z naruszaniem prawa i właśnie tą grupą, która będzie jutro uczestniczyła w zgromadzeniu”.

Hipokryzja R. Trzaskowskiego przekracza wszelkie granice. Jeszcze niedawno paradował w Sejmie z tzw. "dekalogiem wolności", a teraz za wszelką cenę chce zablokować nasz #MarszSuwerenności!

Gdzie teraz jest jego tabliczka?! Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.#DrużynaKonfederacji pic.twitter.com/lzb98zuSDv — Korwin Braun Liroy Narodowcy (@KONFEDERACJA_) April 29, 2019

Głos zabrał także rzecznik warszawskiego ratusza Kamil Dąbrowa: „Na mowę nienawiści, na symbole faszystowskie, nazistowskie, a także na hasła nawiązujące do mowy nienawiści w Warszawie nigdy nie będzie miejsca. To jest miasto głęboko doświadczone przez drugą wojnę światową, to jest miasto powstania warszawskiego i w getcie warszawskim, dlatego na przemarsze osób, które nawołują do nienawiści (…), nie będzie zgody i to będzie powód do rozwiązania jakiejkolwiek demonstracji, także jutrzejszej” – zaznaczył rzecznik ratusza.

Logikę Dąbrowy trudno zrozumieć., a zwłaszcza wiązanie powstań wymysłoną przez lewicę „mową nienawiści”. Czy wspomniane powstania były wyrazem jakiejś „mowy afirmacji”?

Marsz Suwerenności pod hasłem „Stop dyktatowi Berlina i Brukseli” jest organizowany w 15-lecie polskiego członkostwa w UE przez Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy, Młodzież Wszechpolską i stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Początek o godz. 13 na pl. Zamkowym, zakończenie pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, chyba, że… ppor. Gawor i MSW Brudziński zadecydują inaczej.

🇵🇱Konfederacja: ➡️organizuje #MarszSuwerenności

➡️działa oddolnie

➡️za własne pieniądze

➡️Trzaskowski próbuje zakazać

➡️info w sieci 🇪🇺PiS: ➡️robi defiladę by czcić 15 lat w UE

➡️działa poprzez rząd

➡️za pieniądze podatnika

➡️ratusz Trzaskowskiego współpracuje

➡️płatne reklamy — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) April 29, 2019

Źródło: PAP