Dlaczego policja weszła do firmy Jerzego Zięby? „Ujawniłem prawdę o szczepionkach. To jest katastrofa zdrowotna dla społeczeństwa Polskiego” [VIDEO]

Jerzy Zięba, w firmie którego zjawiła się wczoraj policja, był gościem Marcina Roli w telewizji wRealu24. Jego zdaniem takie działania mogą wynikać z tego, że ujawnił niepoprawne politycznie informacje. – To jest przestępstwo? Że zrobiłem dobre suplementy i ludzie odzyskują zdrowie, o czym mnie zawiadamiają cały czas? – pytał Zięba.

– Ujawniłem prawdę o szczepionkach. Wiem od ludzi którzy siedzą w samym centrum tego, że „srają na żółto”, dlatego że znają 35 Pana filmów na pamięć i nie mają się czego czepić, bo Pan napisał prawdę. To całe szczepionkowe towarzystwo to jest dopiero nieszczęście – zaczął Zięba.

– To jest katastrofa zdrowotna dla społeczeństwa Polskiego. Ja to ujawniłem i wydaje mi się, że ostatnio nastąpiłem na odcisk potężnej machinie (…) ponieważ pokazałem poza wszelką wątpliwością, że wszelkie problemy z którymi się borykamy, a to 447, a to durne ustawy które biją w dobro Polski, że to wszystko może być zatrzymane – dodawał.

Zięba odniósł się też do tego, że pojawiły się komentarze, iż wczorajsza „wizyta” policji wynikała z jego zaangażowania politycznego. – Ja to widzę. Ja jeździłem po Polsce i mówiłem, jak sobie pomóc, żeby być zdrowym. Ale miałem problem, dlatego że trafiałem do małej ilości ludzi – powiedział.

– Z drugiej strony przychodzili do mnie lekarze i mówili, że też chcieliby tak robić, tylko się boją. Ja ściągnąłem tych lekarzy do Warszawy dwa lata temu. Ci lekarze przyjechali, tam ich było ze 130 i lekarze, którzy tam przyjechali stworzyli własne towarzystwo medycyny zintegrowanej, żeby lepiej człowieka leczyć – tłumaczył Zięba.