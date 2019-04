Dramatyczne nagranie! Potężny dźwig runął na ruchliwą ulicę. Są zabici i ranni [VIDEO]

Do katastrofy ogromnego żurawia wieżowego doszło w USA. Dźwig runął na budynek, a następnie na ruchliwą ulicę, miażdżąc znajdujące się na niej samochody. W wypadku śmierć poniosły 4 osoby.

Do wypadku doszło w sobotę około 15.30 czasu lokalnego na ulicy Mercer Street w Seatle w USA. Żuraw znajdował się na terenie budowy wieżowca i trwały prace przy jego demontażu. Z nieznanych jeszcze przyczyn potężny dźwig przechylił się na bok i upadł na stojący obok budynek.

W wyniku uderzenia konstrukcja złamała się na pół i fragment dźwigu spadł wprost na ruchliwą ulicę. Zniszczonych zostało 6 przejeżdżających nią samochodów.

W wypadku śmierć poniosły cztery osoby: trzech mężczyzn i kobieta. 2 z nich znajdowały się w kabinie operatora dźwigu, a dwie w dwóch różnych samochodach, na które upadły fragmenty żurawia.

Rany odniosły trzy osoby, w tym kilkumiesięczne dziecko. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dźwig należał do firmy GLY Construction. W wydanym oświadczeniu wyraziła współczucie dla rodzin ofiar i zapewniła, że będzie współpracować z władzami w dochodzeniu mającym ustalić przyczyny katastrofy.

The collapse left four people dead and three others injured. https://t.co/3NsAiRuKEm pic.twitter.com/eazYYcJIl0

Obstruction on Mercer St and Fairview Ave N blocking the EB lanes. Fallen crane on west side of Fairview Ave N and Mercer St intersection. Avoid the area and use alt routes. pic.twitter.com/GLUAXTTjHl

— SDOT Traffic (@SDOTtraffic) 27 kwietnia 2019