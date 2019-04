Dziś jeszcze poczujemy wiosnę. Ale majówka nie będzie najlepsza [PROGNOZA POGODY]

Majówka 2019 nie będzie należała do tych ciepłych i spokojnych. 1 i 2 maja nie będzie specjalnie ciepło, a od piątku i to się popsuje. W sobotę i niedzielę będzie bardzo chłodno.

Północna Polska znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad północno-zachodnią Rosją i Bałtykiem. Pogodę w południowej połowie kraju kształtują niże z ośrodkami nad Ukrainą i Rumunią oraz strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Z północnego wschodu napływa chłodniejsze i suchsze, powietrze polarne, jedynie południowa Polska pozostaje w nieco cieplejszej i bardziej wilgotnej masie powietrza.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

We wtorek w południowej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm, w Karpatach miejscami do 20 mm. Wysoko w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm. Na południu oraz południowym wschodzie miejscami możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 11 st., 12 st. nad morzem i na południowym wschodzie do 19 st. miejscami w centrum oraz na zachodzie i 20 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 70 km/h, powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie okresami duże i tam opady deszczu, wysoko w Tatrach śnieg. Początkowo na południu zanikające burze. Miejscami na południu silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 3 st., 4 st. na północy do 8 st., 9 st. na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach śnieg. Lokalnie w południowo wschodniej części kraju możliwe burze.

Temperatura maksymalna od 13 st. nad morzem i 14 st. na krańcach południowo-wschodnich do 17 st., 18 st. na przeważającym obszarze. Chłodniej jedynie na Podhalu, około 11 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W czwartek będzie podobnie jak w środę, natomiast pogoda zepsuje się gwałtownie w piątek. Przyjadą deszcze i burze a temperatura spadnie. W sobotę i niedzielę w całym kraju na termometrach zobaczymy jedynie około 10 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia.

Źródło: PAP