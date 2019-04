Feminazistki mogą zorganizować „Chryję pod Radiem Maryja”. Toruński sąd uchylił zakaz

Sąd Okręgowy w Toruniu uchylił dziś decyzję zakazującą organizowania „Chryi pod Radiem Maryja”. Decyzję tę może zmienić jeszcze Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Organizowana przez Toruński Strajk Kobiet „Chryja pod Radiem Maryja 2” wzbudza kontrowersje od kilku tygodni. Z prośbą o zakazanie zgromadzenia zwracała się już wcześniej do prezydenta Torunia Michała Zaleskiego posłanka PiS Anna Sobecka. Wydarzenie jest organizowane w związku z urodzinami założyciela Radia Maryja, o. dr. Tadeusza Rydzyka.

W liście otwartym do włodarza miasta wskazywała m.in. na gorszące sceny, które miały jej zdaniem miejsce podczas zgromadzenia rok temu. Oceniła, że uczestnicy „Chryi” dopuścili się m.in. zniesławień, znieważeń oraz nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym. Przypomniała, że postępowanie ws. ubiegłorocznego zgromadzenia toczy się w Prokuraturze Rejonowej w Toruniu.

Prezydent nie znalazł powodów do zakazania zgromadzenia po apelu Sobeckiej. Zrobił to jednak po sobotniej decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego wyrażającej zgodę na cykliczne zgromadzenie przed siedzibą Radia Maryja organizowane przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej prowadzonej i założonej przez redemptorystów.

– Organizator wskazał i przedstawił to we wniosku, dołączając oświadczenia świadków, że takie zgromadzenia odbywały się wcześniej przed siedzibą Radia Maryja w Toruniu 3 maja. Miały one związek m.in. ze Świętem Narodowym Trzeciego Maja i były organizowane w sposób podniosły – mówił rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego, Adrian Mól.

– Należy podkreślić, że środowiska feministyczne mogą zorganizować zgromadzenie w innym miejscu i nie ma to wpływu na szeroko pojęte ograniczanie wolności słowa – dodał.

Teraz decyzje wojewody uchylił Sąd Okręgowy w Toruniu. – Sędzia przyznała dziś, że wydany nam zakaz był ograniczeniem swobód obywatelskich – mówiła w rozmowie z Onetem Agata Chyżewska-Pawlikowska z Toruńskiego Strajku Kobiet.

– Poza tym, żeby nabyć prawo do zgromadzenia cyklicznego, studenci powinni udowodnić, że w ostatnich latach 3 maja obchodzili święto konstytucji przy ul. Żwirki i Wigury. A nie przedstawili na to żadnych mocnych dowodów. Żadnych zdjęć, filmów, zgłoszeń do policji. Nic. Z naszej analizy ich mediów społecznościowych wynika, że ostatnim świętem, jakie obchodzili, było święto pączka. Jestem wdzięczna pani sędzi i naszemu pełnomocnikowi, panu Łukaszowi Płazie, że profesjonalnie podeszli do sprawy – twierdziła.

Decyzję toruńskiego Sądu Okręgowego może uchylić Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

O. dr. Tadeusz Rydzyk, założyciel Radia Maryja i Telewizji Trwam, będzie 3 maja odchodził 74. urodziny.

Źródła: onet.pl/nczas.com