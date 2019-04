Imigranci ubogacają nawet więzienia. Dziewięciu włoskich funkcjonariuszy rannych po ataku szaleńca

Dziewięciu strażników zostało rannych, w tym dwóch bardzo ciężko w ataku więźnia imigranta, do którego doszło we włoskim więzieniu.

Do zdarzenia doszło w więzieniu Dozza w Bolonii. W niedzielę rano imigrant, którego kraju pochodzenia nie ujawniono w ataku szału rzucił się na dwóch strażników. Doznali oni tak ciężkich obrażeń głowy, że w stanie krytycznym natychmiast zostali odwiezieni do szpitala. Kolejnych 7 strażników odniosło obrażenia w czasie obezwładniania szaleńca.

Jak informuje gazeta „Il Giornale” cała sprawa wzbudziła kolejne protesty Niezależnego Związku Funkcjonariuszy Penitencjarnych (SAPPE), którzy od dawna uskarżają się na fatalne i niebezpieczne warunki pracy. Francesco Campobasso sekretarz związku wydał oświadczenie, w którym pisze o coraz częstszych atakach na służbę więzienną.

„Coraz częściej dochodzi do ataków na personel więzień, dokonywanych przez osoby z problemami psychicznymi, ale także takie, które nie godzą się na zasady narzucone przez prawo” – napisano.

Związek apeluje do władz, by wreszcie przedsięwzięto odpowiednie środki mające zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom. Według związkowców funkcjonariusze są ofiarami fatalnej organizacji we włoskich więzieniach.

We Włoszech dochodzi coraz częściej do ataków na funkcjonariuszy. Dotyczy to nie tylko służby więziennej, ale tez policjantów na ulicach miast. Ostatnio pochodzący z Tunezji imam Mahmoud Jebali zagroził śmiercią funkcjonariuszom więziennym. Islamista zapowiedział, że zostaną napadnięci we własnych domach, zabici, a potem zjedzeni.

W ubiegłym tygodniu w Turynie imigrant z Senegalu rzucił się na dwóch policjantów z okrzykiem „Allah Akbar” i zaatakował ich metalowym prętem. Jeden z policjantów odniósł ciężkie obrażenia głowy.