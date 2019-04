Justyna Żyła już zapomniała o Piotrku? Celebrytka Polsatu ma już nowego partnera!?

Justyna Żyła która karierę zrobiła dzięki głośnemu rozwodowi ze znanym skoczkiem narciarskim – Piotrem Żyłą, zdaje się że już doszła do siebie. Media plotkarskie donoszą, że kobieta ma już nowego partnera, z którym dość często pokazuje się publicznie na ulicach Warszawy.

O Justynie Żyle zrobiło się głośno w ubiegłym roku, a wszystko za sprawą głośnego rozwodu, o którym rozpisywały się media. Od tamtego czasu celebrytka ma swój program w telewizji, w którym pomaga zwaśnionym parom, a także była największą gwiazdą show Polsatu – „Tańca z Gwiazdami”.

Jak donosi portal pomponik.pl już po odpadnięciu z programu Justyna Żyła wróciła do Wisły, by tam zrekompensować dzieciom rozłąkę. Żyła bywa jednak także w Warszawie, a to za sprawą tego, że jak donoszą media – kobieta ma już nowego partnera.

– Justyna od pewnego czasu regularnie spotyka się z pewnym mężczyzną, którego poznała na planie „Tańca z Gwiazdami” – mówi informator portalu. Okazuje się, że Żyła miała być początkowo sceptycznie nastawiona do tego związku, z czasem jednak zmieniła zdanie.

– Ona chcąc mu podziękować, zaprosiła go do swojego domu na niedzielny obiad. Jej rodzice bardzo go polubili i wręcz pchają córkę w jego ramiona. Uważają, że to najwyższy czas, aby znów ułożyła sobie życie – dodaje tajne źródło portalu pomponik.pl.

W kolejnej wypowiedzi czytamy, że mężczyzna świetnie zrozumiał problemy Justyny Żyły, a także dogadał się z jej dziećmi. Jak dodaje źródło, nie jest jednak pewne na jakim stopniu zaawansowania są relacje między nimi, jak mówi „nie można nazwać tego związkiem”.