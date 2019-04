Koszmarne sceny w Wenezueli! Opancerzony pojazd wjeżdża w tłum miażdżąc ludzi [VIDEO]

Opancerzony pojazd wenezuelskiej Gwardii Narodowej wjechał we wtorek w protestujących zgromadzonych na autostradzie przed bazą wojskową La Carlota w Caracas. Wcześniej w pobliżu bazy odbywał się wiec szefa wenezuelskiej opozycji Juana Guaido.

Brak informacji o ewentualnych ofiarach ale ucierpiało co najmniej kilka osób.

Wcześniej we wtorek Guaido – przewodniczący wenezuelskiego parlamentu, który pod koniec stycznia ogłosił, że tymczasowo przejmuje obowiązki głowy państwa – oświadczył, że rozpoczęła się „końcowa faza” jego planu odsunięcia od władzy prezydenta Nicolasa Maduro, i wezwał Wenezuelczyków oraz armię do poparcia go, aby zakończyć „uzurpację” Maduro.

Za prawowitego reprezentanta Wenezueli Guaido uznaje około 50 państw, w tym USA i większość członków UE.

Pojawiały się również informacje, że w okolicy bazy La Carlota słychać było strzały.

Maduro z kolei zapewnił, że cieszy się „całkowitą lojalnością” armii.

!!! Intense clashes, a Venezuelan military vehicle just drove into a crowd of civilians on the highway. #Venezuela pic.twitter.com/pcSTd3TwMf — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) 30 kwietnia 2019

Źródło: PAP/Twitter