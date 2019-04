Mocne słowa. Wojciech Cejrowski niekonwencjonalnie zareklamował Marsz Suwerenności

1 maja w Warszawie odbędzie się Marsz Suwerenności organizowany m.in. przez prawicową Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy. Marsz próbował zatrzymać prezydent Warszawy z PO Rafał Trzaskowski , ale sąd pokazał co myśli o jego zamordystycznych zapędach i odrzucił zakazy. Znany prawicowiec Wojciech Cejrowski postanowił zareklamować Marsz Suwerenności i zrobił to w ciekawy i niekonwencjonalny sposób. Jak to ma w zwyczaju.

Marsz Suwerenności odbędzie się 1 maja w Warszawie. Początek o godz. 13:00 na pl. Zamkowym. Zamiast pisać „zapraszam na marsz”, „popieram”, „będe z wami” itp. sztampowe zwroty, Wojciech Cejrowski postanowił oryginalnie i dosadnie zareklamować tę imprezę.

Marsze są WAŻNE.

Za ich pomocą doprowadziliśmy do upadku Muru Berlińskiego.

Ludzie się zbierają, widzą siebie nawzajem, swoją masę lub swoją znikomość… Ostatecznie fala narasta i kiedyś obala mur.

Frustracja wewnętrzna – wyjście na marsz – obalenie tyranii.

Tak działa historia.

Mocne i jednoznaczne.

We wcześniejszym wpisie Cejrowski także wypowiedział się co myśli o zamordystach w państwowych mediach.

„Gdy Biedroń założył partię dla chłopców z torebkami, był/jest we wszystkich mediach.

Gdy Polacy z bardzo różnych opcji dogadali się w sprawie kilku rzeczy kluczowych tworząc #Konfederacja, w mediach cisza i się ich nie zaprasza.

Po tej ciszy widać kto jest dobry, a kto zły.”