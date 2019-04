O Żydach tylko dobrze. Nawet śmiać się nie można. „New York Times” znów w ogniu krytyki. Kolejna karykatura z Netnajahu

W sobotę „New York Times” opublikował drugą karykaturę, którą uznano za przejaw „antysemityzmu”. Pierwsza pojawiła się w czwartkowym wydaniu. Dziennik z powodu presji i oskarżeń o „antysemityzm” zamieścił w niedzielę przeprosiny.

Rysunek przedstawia premiera Izraela Benjamina Netanjahu w charakterystycznej szacie. W ręku trzyma przedmiot przypominający tablicę z gwiazdą Dawida. Postać nosi okulary przeciwsłoneczne. Netanjahu próbuje robić sobie zdjęcie przy pomocy selfie sticka.

Karykatura spotkała się z krytyką ze strony prożydowskiego lobby.

„To jest niewrażliwe, niewłaściwe i obraźliwe. Po raz kolejny pokazuje, że @NYTimes musi edukować swoich pracowników na temat #antiSemitism. Wzywamy ich do podjęcia natychmiastowych działań” – grzmiał na Twitterze Jonathan Greenbaltt, szef Anti-Defamation League walczącej z „antysemityzmem i hejtem”.

