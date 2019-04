Państwo Polin. Burmistrz Pruchnika z PiS oraz proboszcz niedostępni dla mediów, bo… są w Izraelu

Gdyby ktoś powiedział, że po awanturze o kukłę Judasza i masowe oskarżenia o antysemityzm burmistrz Pruchnika i proboszcz parafii pojadą do Izraela, brzmiałoby to jak słaby żart. Niestety, okazuje się, że to rzeczywistość. Do tego burmistrz jest – a jakże – z PiS.

Pruchnik ostatnio znalazł się na czołówkach wszystkich mediów w Polsce a także na celowniku zagranicznych organizacji. Liczącą niespełna 4 tys. mieszkańców na Podkarpaciu zainteresował się nawet sam Światowy Kongres Żydów potępiając „średniowieczny antysemityzm”, którym to według organizacji było okładanie kukły Judasza kijem.

Redakcja Mediów Narodowych szykuje materiał na temat tego wydarzenia, tradycji oraz reakcji po tzw. judaszkach. Okazuje się, że burmistrz Pruchnika oraz ksiądz proboszcz miejscowej parafii są niedostępni dla mediów. Jak się okazało, wyjechali do… Izraela.

– Tego jeszcze nie grali‼️@MediaNarodoweMN robią reportaż o Judaszkach w Pruchniku. Redaktorzy chcieli komentarz od burmistrza Wacława Szkoły (PiS) i lokalnego proboszcza. Nie zastali ich w mieście. Wiecie gdzie się podziewają? W Izraelu. Kurtyna – napisał na Twitterze Tomasz Kalinowski ze stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Czy przypadkiem wybrali się tam na wycieczkę? A może wezwano ich na dywanik po ostatnich zajściach? Nie wiemy, choć się domyślamy.

Kurtyna #PaństwoPolin — Tomasz Kalinowski (@kalinowski__) April 29, 2019

